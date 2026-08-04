Aeropuerto Benito Juárez cambia el traslado entre la Terminal 1 y 2: así será el nuevo servicio y esto costará

Desde el sábado 1 de agosto de 2026, el Metrobús inició la operación de un nuevo servicio para trasladar a las y los pasajeros entre las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México sin salir de las instalaciones aeroportuarias y con un costo de $30 pesos por viaje.

De acuerdo con voceros del transporte, la conexión funcionará todos los días, de 04:30 a 00:00 horas, con unidades cada 12 minutos, aproximadamente. Además, las zonas de ascenso y descenso estarán debidamente señalizadas y habrá personal en el lugar para orientar a las y los usuarios, sobre todo durante los primeros días de operación.

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¿Cómo se pagará el viaje en el Metrobús del aeropuerto?

De acuerdo con autoridades del Metrobús, la tarifa será la misma que se cobra en la Ruta Quetzalcóatl hacia el AICM: $30 pesos por viaje. Para ingresar se podrán utilizar las formas de pago electrónico aceptadas por el sistema:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas bancarias de crédito o débito , nacionales e internacionales

, nacionales e internacionales Teléfonos celulares con tecnología NFC

Relojes inteligentes compatibles

Además, las personas que necesiten comprar una Tarjeta de Movilidad Integrada deberán considerar por separado el precio del plástico y el saldo necesario para cubrir el viaje.

¿Cómo evitar subir al autobús equivocado?

En la Terminal 2 habrá que observar el destino indicado en el letrero de cada unidad. Los pasajeros que únicamente busquen cambiar de terminal deberán abordar el autobús identificado con el servicio interno entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

En cambio, las unidades de la Ruta Quetzalcóatl salen del aeropuerto y continúan hacia la Glorieta de Amajac, sobre Paseo de la Reforma. Revisar el destino antes de subir ayudará a evitar retrasos, sobre todo cuando exista poco tiempo para llegar al siguiente vuelo.

¿También se puede cambiar de terminal en Aerotrén?

El Aerotrén seguirá disponible como una alternativa gratuita para viajar entre las terminales 1 y 2. Según la información vigente del AICM, funciona todos los días de 05:00 a 23:00 horas y para utilizarlo es necesario presentar el pase de abordar. La estación se encuentra en la puerta 6 de la Terminal 1 y en la puerta 4 de la Terminal 2.

También pueden ingresar pasajeros en conexión que presenten su boleto o clave de reservación, así como tripulaciones. El aeropuerto permite el acceso de acompañantes cuando se trata de:

Menores de edad

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Lesionados

Personas que requieren atención especial

De esta manera, quienes no puedan utilizar el Aerotrén o necesiten trasladarse antes de las 05:00 o después de las 23:00 horas tendrán como alternativa el Metrobús, aunque deberán cubrir la tarifa de $30 pesos.

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