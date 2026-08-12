Así afecta un eclipse solar a los animales y la naturaleza

Durante el eclipse solar la Luna oculta al Sol proyectando una sombra en la Tierra y este fenómeno astronómico cambia el reloj biológico de los animales y afecta el periodo de actividades de especies diurnas, crepusculares y nocturnas.

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¿Cómo afecta un eclipse solar a los animales y la naturaleza?

El eclipse solar provoca los siguientes efectos y cambios en la conducta de los animales:

Los pájaros dejan de cantar y regresan a sus nidos y se quedan en silencio

Las ardillas se esconden en sus madrigueras

Los flamencos y fragatas regresan a sus refugios a dormir

Los murciélagos se despiertan y realizan sus actividades normales

Las arañas del género metepeira derriban sus telarañas

Las aves de manglar solo reaccionan cuando el eclipse es total y presentan estrés

Además, la NASA señala que cuando ocurre el eclipse las temperaturas bajan de forma rápida. Un estudio de la Universidad de Reading, en Reino Unido reveló que debido al cambio de temperaturas, el aire caliente deja de elevarse desde el suelo y provoca u cambio en la velocidad y la dirección del viento.

¿El eclipse afecta a los perros y gatos?

Animal´s Health reveló en un artículo que los perros y gatos están acostumbrados a los cambios de iluminación en el hogar por lo que no debería causarles mayor problema. En caso de que se asuste lo ideal es llevarlo a casa, encender la luz y dejarlo en un lugar donde se sienta tranquilo.

A las personas se les pide evitar mirar directamente al Sol durante el eclipse y en el caso de las mascotas, esto no supone un problema ya que los perros y gatos no miran fijamente al Sol, pero lo ideal es que permanezcan en casa resguardados.

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