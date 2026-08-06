Confirman cambios en una importante ruta de Querétaro durante 28 días por obras en la Carretera Federal 57

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) confirmó que la ruta C64 del sistema Qrobus modificará su recorrido habitual con dirección a El Colorado durante 28 días continuos.

La dependencia estatal aplica esta vía alterna debido a las obras de rehabilitación sobre la autopista México-Querétaro. La modificación busca mantener la conexión del transporte público con la zona metropolitana y los parques industriales del municipio de El Marqués sin suspender el servicio.

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¿Qué modificaciones sufrirá la ruta C64 de Qrobus por las obras en la autopista México-Querétaro?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realiza intervenciones de mantenimiento sobre la cinta asfáltica de la Carretera 57, lo que obligó a trazar un desvío temporal para los autobuses. La AMEQ habilitó una ruta alternativa para evitar mayores embotellamientos hacia El Colorado y garantizar el traslado de los trabajadores.

Los pasajeros pueden monitorear el paso del autobús en tiempo real mediante la aplicación móvil de Qrobus y considerar los tramos clave que integra este trayecto:

El sector urbano: Alameda, San Francisquito, Auditorio y el eje de las avenidas Cimatario y Constituyentes.

Alameda, San Francisquito, Auditorio y el eje de las avenidas Cimatario y Constituyentes. El corredor empresarial: Prolongación Constituyentes Oriente, Milenio, la zona de Conín, Euro Business Park y Parque Industrial La Noria.

Prolongación Constituyentes Oriente, Milenio, la zona de Conín, Euro Business Park y Parque Industrial La Noria. El polo tecnológico: Avenida de Las Fuentes, Universidad Politécnica de Querétaro y el Parque Industrial El Marqués.

¿Cómo impactan los trabajos de la autopista México-Querétaro en el tráfico local?

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, advirtió que los trabajos sobre la Carretera Federal 57 afectan el paso diario de más de 329 mil vehículos. Al ser la arteria que conecta ocho estados del país, las demoras generan retrasos severos para automovilistas y transportistas que se desplazan entre Corregidora, El Marqués y la capital queretana.

La administración estatal mantiene gestiones con el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, para acelerar la conclusión de los trabajos en la vialidad. Las autoridades recomiendan a la población planificar sus salidas con anticipación mientras continúan las labores sobre la carpeta asfáltica.

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