Heroína de Cuernavaca: La historia de Carla, la adolescente que protegió a su hermanita de 4 años tras explosión de pipa

Al menos 21 personas heridas y más de 30 viviendas dañadas es el saldo que dejó la explosión de una pipa de gas LP, propiedad de Grupo Tomza, el pasado jueves en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos.

La unidad siniestrada es de Grupo Tomza, ligada a la tragedia del puente de La Concordia.

Así lo reveló este viernes 7 de agosto Ubaldo González Carretes, director de Protección Civil de Morelos.

El gobierno de la entidad informó que emprenderá acciones legales y administrativas contra la empresa responsable.

Por su parte, la Fiscalía estatal informó que realiza las investigaciones necesarias para establecer las causas de la explosión. Además, busca dar con el paradero de los operadores de la pipa, quienes presuntamente escaparon del lugar tras el incidente.

#México | Enfrentando un duro proceso de recuperación, Carla, una joven de 15 años que sufrió quemaduras en el 58% de su cuerpo al proteger a su hermanita de cuatro años durante la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca, será trasladada este sábado a #Galveston, #Texas.… pic.twitter.com/2NhpLTExF7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

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Explosión de pipa en Cuernavaca: ¿Quién es Carla, la joven que protegió con su cuerpo a su hermanita?

Entre las personas lesionadas por la explosión, hay una menor de edad cuya recuperación continuará fuera de México. La gravedad de sus lesiones llevó a considerar su traslado al hospital especializado Shriners Children’s Texas, en Galveston.

Se trata de Carla, una adolescente de 15 años, que protegió con su cuerpo a su hermanita de 4 durante el siniestro.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la joven recientemente terminó la secundaria. Al momento del accidente la menor protegió con su cuerpo a su hermana de cuatro años, por lo que sufrió quemaduras de primero y segundo grado en aproximadamente 58% de su cuerpo, principalmente en brazos y manos.

Carla permanece hospitalizada en Jiutepec, donde se prepara su traslado en una ambulancia hacia el aeropuerto. Se prevé que llegue a Galveston alrededor de las 16:00 horas, acompañada por su madre.

Ambas ya concluyeron las gestiones para obtener una visa humanitaria, lo que permitirá que la adolescente sea atendida apropiadamente y pueda recuperarse.

Actualizan la cifra a siete hospitalizados tras la explosión de una pipa de gas en #Morelos.



Entre ellos se encuentra Carla, una valiente joven de 15 años que sufrió quemaduras tras proteger a su hermanita de cuatro años durante la tragedia.



Carla será trasladada de urgencia a… pic.twitter.com/hR2mTobYFH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

“Abuelita Heroína” de Iztapalapa

La historia de Carla recuerde Alicia Matías Teodoro, de 49 años, fue llamada la “Abuelita Heroína” tras cubrir con su propio cuerpo a su nieta de dos años para salvarla de la brutal explosión de una pipa de gas bajo el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Aquel 10 de septiembre de 2025 a las 14:20 horas, la señora Alicia logró ponerla a salvo y entregarla a un policía antes de recibir atención médica.

Resultó con quemaduras graves en aproximadamente el 98% de su cuerpo y fue internada de emergencia en el Hospital de Magdalena de las Salinas.

Tras varios días de agonía y lucha por su vida, se confirmó su trágico fallecimiento.

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