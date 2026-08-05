EN VIVO: Retrasos en líneas 3, 7, 9 y B del Metro CDMX; Metrobús sin afectaciones hoy 5 de agosto

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) informaron que las líneas 3, 7, 9 y B presentan retrasos de más de 10 minutos durante este miércoles 5 de agosto.

Las autoridades informaron que los retrasos en la Línea B del Metro CDMX se debe a la revisión del un tren; sin embargo, en el resto de las líneas aseguran que se acelera la circulación de las unidades.

Por otro lado, no se reportan afectaciones en el Metrobús CDMX, aunque esto puede cambiar con el pasar del día, por lo que nosotros te contamos cómo avanzan minuto a minuto los principales transportes públicos de la capital.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 5 de agosto

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