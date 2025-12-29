Los nuevos transportes públicos en CDMX que serán una realidad en 2026
Los nuevos transportes públicos en CDMX conectarán tres nuevas líneas de Cablebús con Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta con la red del Metro.
Los transportes públicos en CDMX tendrán una ampliación significativa a partir de 2026 con la entrada en operación de tres nuevas líneas del Cablebús impulsadas por el Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada. El objetivo es conectar zonas altas y de difícil acceso con la red principal de movilidad de la ciudad.
Estas nuevas rutas buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad con el Metro y ofrecer una alternativa segura, económica y sustentable para miles de habitantes del sur y poniente de la capital.
Línea 4: Tlalpan – Ciudad Universitaria
La Línea 4 tendrá más de 11 kilómetros y conectará zonas altas de Tlalpan con Ciudad Universitaria. Permitirá llegar directamente a la estación Universidad del Metro Línea 3.
Este trazo beneficiará a colonias como Ajusco y Pedregal de Santo Domingo. Especialistas destacan que reducirá recorridos de hasta dos horas a menos de 40 minutos.
Línea 5: Magdalena Contreras – Mixcoac
Esta línea unirá Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con Mixcoac, donde enlazará con las Líneas 7 y 12 del Metro.
El proyecto facilitará el acceso desde comunidades elevadas como San Bartolo Ameyalco y ofrecerá una opción más segura frente al transporte informal.
Línea 6: Milpa Alta – Metro Tláhuac
La Línea 6 conectará pueblos originarios de Milpa Alta y Xochimilco con el Metro Tláhuac, beneficiando a cerca de 90 mil usuarios diarios.
Autoridades prevén que impulse la integración económica y social de comunidades tradicionalmente aisladas.
Movilidad aérea como política pública
El Cablebús se consolida como solución para zonas montañosas donde el Metro no puede llegar. Su operación reduce emisiones y evita saturar avenidas.
Expertos consideran que esta estrategia posiciona a la CDMX como referente regional en movilidad incluyente y sostenible.
Línea 14 del Trolebús: Chapultepec – Estadio Azteca
La CDMX construye la Línea 14 del Trolebús para conectar Chapultepec con el Estadio Azteca mediante un corredor eléctrico que cruza zonas centrales y del sur como Mixcoac, Copilco y Ciudad Universitaria.
La ruta servirá tanto para traslados diarios como para eventos masivos del Mundial 2026. Al ser eléctrica, reduce emisiones y aliviará la saturación en Metro y Metrobús.
Rehabilitación de la Línea 3 del Metro
La Línea 3 está en mantenimiento profundo desde febrero de 2025, con cambio de vías y durmientes entre Ticomán y Coyoacán, sin cierre total.
La inversión supera los 850 millones de pesos y busca mejorar seguridad, frecuencia y confiabilidad del servicio a mediano plazo.
Tren Interurbano México–Toluca
El tren contará con siete estaciones entre Edomex y CDMX, con terminal en Observatorio y paradas en Santa Fe y Vasco de Quiroga.
Su operación total se espera a inicios de 2026 y permitirá viajes más rápidos y menos tráfico entre ambas entidades.
Tren Suburbano al AIFA
El ramal del Suburbano conectará Buenavista con el AIFA en 43 minutos, con siete nuevas estaciones hasta Nextlalpan y Xaltocan.
Se prevé que entre en operación completa en el primer trimestre de 2026, facilitando el acceso ferroviario directo al aeropuerto.
