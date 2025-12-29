inklusion.png Sitio accesible
Los nuevos transportes públicos en CDMX que serán una realidad en 2026

Los nuevos transportes públicos en CDMX conectarán tres nuevas líneas de Cablebús con Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta con la red del Metro.

transportes públicos en CDMX
La CDMX sigue ampliando su red de Cablebús, un sistema de transporte aéreo eficiente y ecológico que conecta zonas altas y periféricas con el resto de la capital.|Eduardo Pavel Macías Mejía | Gobierno de la CDMX
Ciudad

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

Los transportes públicos en CDMX tendrán una ampliación significativa a partir de 2026 con la entrada en operación de tres nuevas líneas del Cablebús impulsadas por el Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada. El objetivo es conectar zonas altas y de difícil acceso con la red principal de movilidad de la ciudad.

Estas nuevas rutas buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad con el Metro y ofrecer una alternativa segura, económica y sustentable para miles de habitantes del sur y poniente de la capital.

Línea 4: Tlalpan – Ciudad Universitaria

La Línea 4 tendrá más de 11 kilómetros y conectará zonas altas de Tlalpan con Ciudad Universitaria. Permitirá llegar directamente a la estación Universidad del Metro Línea 3.

Este trazo beneficiará a colonias como Ajusco y Pedregal de Santo Domingo. Especialistas destacan que reducirá recorridos de hasta dos horas a menos de 40 minutos.

Línea 5: Magdalena Contreras – Mixcoac

Esta línea unirá Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con Mixcoac, donde enlazará con las Líneas 7 y 12 del Metro.

El proyecto facilitará el acceso desde comunidades elevadas como San Bartolo Ameyalco y ofrecerá una opción más segura frente al transporte informal.

Línea 6: Milpa Alta – Metro Tláhuac

La Línea 6 conectará pueblos originarios de Milpa Alta y Xochimilco con el Metro Tláhuac, beneficiando a cerca de 90 mil usuarios diarios.

Autoridades prevén que impulse la integración económica y social de comunidades tradicionalmente aisladas.

Movilidad aérea como política pública

El Cablebús se consolida como solución para zonas montañosas donde el Metro no puede llegar. Su operación reduce emisiones y evita saturar avenidas.

Expertos consideran que esta estrategia posiciona a la CDMX como referente regional en movilidad incluyente y sostenible.

Línea 14 del Trolebús: Chapultepec – Estadio Azteca

La CDMX construye la Línea 14 del Trolebús para conectar Chapultepec con el Estadio Azteca mediante un corredor eléctrico que cruza zonas centrales y del sur como Mixcoac, Copilco y Ciudad Universitaria.

La ruta servirá tanto para traslados diarios como para eventos masivos del Mundial 2026. Al ser eléctrica, reduce emisiones y aliviará la saturación en Metro y Metrobús.

Rehabilitación de la Línea 3 del Metro

La Línea 3 está en mantenimiento profundo desde febrero de 2025, con cambio de vías y durmientes entre Ticomán y Coyoacán, sin cierre total.

La inversión supera los 850 millones de pesos y busca mejorar seguridad, frecuencia y confiabilidad del servicio a mediano plazo.

Tren Interurbano México–Toluca

El tren contará con siete estaciones entre Edomex y CDMX, con terminal en Observatorio y paradas en Santa Fe y Vasco de Quiroga.

Su operación total se espera a inicios de 2026 y permitirá viajes más rápidos y menos tráfico entre ambas entidades.

Tren Suburbano al AIFA

El ramal del Suburbano conectará Buenavista con el AIFA en 43 minutos, con siete nuevas estaciones hasta Nextlalpan y Xaltocan.

Se prevé que entre en operación completa en el primer trimestre de 2026, facilitando el acceso ferroviario directo al aeropuerto.

