Los nuevos transportes públicos en CDMX que serán una realidad en 2026

Los transportes públicos en CDMX tendrán una ampliación significativa a partir de 2026 con la entrada en operación de tres nuevas líneas del Cablebús impulsadas por el Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada. El objetivo es conectar zonas altas y de difícil acceso con la red principal de movilidad de la ciudad.

Estas nuevas rutas buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad con el Metro y ofrecer una alternativa segura, económica y sustentable para miles de habitantes del sur y poniente de la capital.

Línea 4: Tlalpan – Ciudad Universitaria

La Línea 4 tendrá más de 11 kilómetros y conectará zonas altas de Tlalpan con Ciudad Universitaria. Permitirá llegar directamente a la estación Universidad del Metro Línea 3.

Este trazo beneficiará a colonias como Ajusco y Pedregal de Santo Domingo. Especialistas destacan que reducirá recorridos de hasta dos horas a menos de 40 minutos.

Línea 5: Magdalena Contreras – Mixcoac

Esta línea unirá Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con Mixcoac, donde enlazará con las Líneas 7 y 12 del Metro.

El proyecto facilitará el acceso desde comunidades elevadas como San Bartolo Ameyalco y ofrecerá una opción más segura frente al transporte informal.

Línea 6: Milpa Alta – Metro Tláhuac

La Línea 6 conectará pueblos originarios de Milpa Alta y Xochimilco con el Metro Tláhuac, beneficiando a cerca de 90 mil usuarios diarios.

Autoridades prevén que impulse la integración económica y social de comunidades tradicionalmente aisladas.

Movilidad aérea como política pública

El Cablebús se consolida como solución para zonas montañosas donde el Metro no puede llegar. Su operación reduce emisiones y evita saturar avenidas.

Expertos consideran que esta estrategia posiciona a la CDMX como referente regional en movilidad incluyente y sostenible.

Línea 14 del Trolebús: Chapultepec – Estadio Azteca

La CDMX construye la Línea 14 del Trolebús para conectar Chapultepec con el Estadio Azteca mediante un corredor eléctrico que cruza zonas centrales y del sur como Mixcoac, Copilco y Ciudad Universitaria.

La ruta servirá tanto para traslados diarios como para eventos masivos del Mundial 2026. Al ser eléctrica, reduce emisiones y aliviará la saturación en Metro y Metrobús.

Rehabilitación de la Línea 3 del Metro

La Línea 3 está en mantenimiento profundo desde febrero de 2025, con cambio de vías y durmientes entre Ticomán y Coyoacán, sin cierre total.

La inversión supera los 850 millones de pesos y busca mejorar seguridad, frecuencia y confiabilidad del servicio a mediano plazo.

Tren Interurbano México–Toluca

El tren contará con siete estaciones entre Edomex y CDMX, con terminal en Observatorio y paradas en Santa Fe y Vasco de Quiroga.

Su operación total se espera a inicios de 2026 y permitirá viajes más rápidos y menos tráfico entre ambas entidades.

Tren Suburbano al AIFA

El ramal del Suburbano conectará Buenavista con el AIFA en 43 minutos, con siete nuevas estaciones hasta Nextlalpan y Xaltocan.

Se prevé que entre en operación completa en el primer trimestre de 2026, facilitando el acceso ferroviario directo al aeropuerto.

