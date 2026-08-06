EN VIVO: Retrasos en las línea 1, A y B del Metro CDMX; Metrobús sin contratiempos hoy jueves 6 de agosto

Este jueves 6 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos en las líneas 1, A y B, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía salir con tiempo para llegar a sus compromisos.

Por su parte, el Metrobús CDMX no presenta contratiempos durante la mañana de este día; sin embargo, esto puede cambiar con el paso del tiempo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 6 de agosto

Así avanzan los principales transportes públicos de la capital durante este jueves:

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.