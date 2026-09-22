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Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”; evoluciona a categoría 5 y ya es un “monstruo” en el Pacífico mexicano
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Huracán “Polo” alcanza categoría 5: Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco bajo vigilancia

“Polo” alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson; aunque su centro permanece frente al Pacífico mexicano, genera riesgo de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y oleaje elevado.

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Por: Ximena Ochoa

El centro del huracán Polo se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras las autoridades mantienen vigilancia por sus efectos en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco; Oaxaca también registra condiciones asociadas al ciclón.

Polo alcanzó la categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h, convirtiéndose en un ciclón de gran intensidad; el Centro Nacional de Huracanes prevé que permanezca mar adentro y no toque tierra directamente.

Las principales amenazas para las zonas costeras son las lluvias intensas, el incremento en niveles de ríos y arroyos, posibles inundaciones y deslaves, además de oleaje elevado; autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo.

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