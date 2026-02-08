VIDEO: Momento exacto del sismo de magnitud 5.7 en playa de Puerto Escondido, Oaxaca

El domingo 8 de enero se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, en punto de las 15:41 de la tarde. Un movimiento telúrico que provocó activar la alerta sísmica en la CDMX y que fue perceptible en diferentes partes de México.

Luego de realizar el protocolo de revisión de daños, las autoridades de Oaxaca y de la CDMX confirmaron que no hay heridos ni tampoco problemas estructurales, por lo que se pudo confirmar el saldo blanco tras el sismo.

Momento exacto del sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

Poco después se hizo viral un video de Webcams en donde se puede ver el momento exacto en el que ocurre el sismo en una playa de Puerto Escondido . Literalmente, observamos a decenas de turistas nadando tranquilamente, cuando el agua comienza a agitarse ligeramente y después suena la alerta sísmica.

Las personas mantuvieron la calma y algunas de ellas salieron del agua. Por fortuna, el terremoto no fue tan fuerte como para alertar de sobremanera a las personas en el lugar y todo pudo seguir sin complicaciones.

Recomendaciones en caso de sismo

Es necesario conocer las áreas de seguridad de tu casa y oficina y siempre tengas a la mano un botiquín, linterna y radio con pilas.

Durante el sismo es fundamental que acudas a las zonas de seguridad y te mantengas alejado de vidrios y objetos que pudieran caer. Mantén la calma y no salgas corriendo y tampoco utilices el elevador, lo mejor es bajar por las escaleras; en caso de que estés manejando lo mejor es que detengas tu vehículo.

