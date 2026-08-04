Desaparece Caroll Mishell Poceros en Xalapa, Veracruz; activan Alerta Amber

¿La reconoces? Las autoridades de Veracruz buscan a Caroll Mishell Poceros Carreon, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el 30 de julio en Xalapa, Veracruz, por lo que activaron la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, desde el momento de la desaparición, no se ha tenido más información sobre la joven por lo que piden ayuda a la ciudadanía para localizarla.

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¿Qué se sabe del paradero de Caroll Mishell Poceros Carreón, joven desaparecida en Xalapa?

Las autoridades veracruzanas describen a Caroll Mishel como una joven de 1.57 metros de altura, con cara ovalada, ojos color miel, cabello negro y de tez blanca; sin embargo, se desconocen señas particulares o la forma en la que iba vestida al momento de la desaparición.

Se teme que pueda ser víctima de algún delito, es por eso que las autoridades abrieron las siguientes líneas de comunicación para recibir reportes sobre su paradero:

Alerta Amber México : 55 5346 2516

: 55 5346 2516 Alerta Amber Veracruz: 228 6892 267

Paso a paso para levantar una denuncia de desaparición en Veracruz

En caso de que una persona cercana a ti desaparezca en Veracruz, entonces la denuncia se debe de presentar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas o comunicándote al 911 o la Fiscalía General del Estado.

Para que levantes la denuncia no deben de pasar 72 horas desde la última vez que se tuvo contacto con la persona. Ahí deberás de presentar una fotografía reciente, datos generales (nombre completo, edad, sexo, fecha de nacimiento y cómo iba vestida la última vez que se tuvo contacto), señas particulares y circunstancias del hecho (municipio, fecha, hora y lugar exacto donde habría desaparecido.

En caso de que sea menor de edad, las autoridades deben de revisar si el caso aplica para activar una Alerta Amber.

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