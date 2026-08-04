Ya está en marcha en Guadalajara el remate de libros: ofrece hasta 40% de descuento, más de 50 actividades gratuitas y estará hasta este día

La ciudad de Guadalajara vive desde el pasado viernes 31 de julio su cita anual con la lectura. El Magno Remate de Libros ocupa el Paseo Fray Antonio Alcalde con 100 stands de editoriales, librerías y distribuidores que ofrecen descuentos de hasta 40% en géneros que van de la literatura infantil a los textos académicos hasta esta fecha límite.

La quinta edición del evento se extenderá hasta el domingo 9 de agosto en el Centro Histórico de la capital de Jalisco. La entrada al recinto es gratuita durante los diez días, y el programa suma más de 50 actividades culturales sin costo para los asistentes.

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¿Qué encontrarán los visitantes en el remate de libros de Guadalajara?

El atractivo principal del remate de libros de Guadalajara, que cuenta con distintas opciones para este verano 2026, son los precios rebajados que ofrecen las editoriales participantes durante los diez días del evento. Los organizadores confirman descuentos desde el 40 por ciento en obras clásicas y contemporáneas, con una oferta que incluye cómics, novela gráfica, literatura infantil y material académico.

En esta edición participan cien stands de sellos nacionales e internacionales, además de distribuidores independientes que llegan por primera vez con espacio propio. La Dirección de Cultura invita a cinco librerías locales para dar visibilidad a autores emergentes que no siempre llegan a los circuitos comerciales tradicionales de la ciudad.

El remate se instala en el Paseo Fray Antonio Alcalde, justo frente a la Plaza de Armas, en pleno Centro Histórico de Guadalajara. Entre los puntos de interés para los asistentes:

Cien stands de editoriales, librerías y distribuidores nacionales e internacionales

Cinco stands reservados a librerías y editoriales independientes de la región

Descuentos desde el 40 por ciento en títulos de distintos géneros

Entrada gratuita durante los diez días del evento

¿Qué actividades gratuitas ofrece el remate de libros en Guadalajara?

Más allá de la venta de ejemplares, el evento despliega un programa cultural paralelo pensado para todas las edades. La agenda suma más de 50 actividades gratuitas entre presentaciones de libros, charlas con autores, talleres de fomento a la lectura y mesas de diálogo durante los diez días de duración.

El formato familiar permite que niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren actividades acordes a su interés dentro del mismo recinto. Las dinámicas buscan atender públicos distintos sin que el costo sea una barrera, ya que tanto el acceso al remate como las actividades culturales se ofrecen sin cargo alguno.

El remate funciona también como preámbulo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se celebra hacia fin de año en la misma ciudad. Los organizadores señalan que este tipo de encuentros mantiene vivo el interés lector entre una edición y otra de la FIL.

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