El Pueblo Mágico de Puebla donde puedes ver 3 conciertos gratis esta semana: fechas y cómo llegar

La Feria Teziutlán 2026, una de las celebraciones más importantes del Pueblo Mágico de Teziutlán y de la Sierra Nororiental de Puebla, continúa su celebraciones, las cuales iniciaron el pasado 1 de agosto y que se extenderán hasta el 16 de agosto, con una amplia cartelera de espectáculos, eventos culturales, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

Entre los atractivos más esperados destacan los conciertos de artistas como Yuri, quien se presentará en el Estado Municipal del municipio de manera gratuita De igual manera, otros artistas como Santa Fe Klan y Banda MS, también formarán parte de la cartelera de la feria pero solo podrán ser vistos tras cubrir una cuota de recuperación.

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¿Qué conciertos gratis quedan en la Feria Teziutlán 2026?

Según la programación artística de la Feria Teziutlán 2026, se contemplan presentaciones en el Estadio Municipal, la Plaza de Toros El Pinal y otros espacios del municipio. Entre los conciertos que podrán disfrutarse con acceso gratuito o mediante dinámicas oficiales se encuentran:

7 de agosto: Yuri, a las 21:00 horas en el Estadio Municipal. La presentación tendrá entrada gratuita.

Yuri, a las 21:00 horas en el Estadio Municipal. La presentación tendrá entrada gratuita. 8 de agosto: Víctor García y Rodeo de Medianoche, a las 22:00 horas en la Plaza de Toros El Pinal. El Gobierno de Teziutlán podría liberar boletos, como ha hecho anteriormente, mediante dinámicas en sus redes sociales, por lo que se recomienda estar atento a sus publicaciones oficiales.

Víctor García y Rodeo de Medianoche, a las 22:00 horas en la Plaza de Toros El Pinal. El Gobierno de Teziutlán podría liberar boletos, como ha hecho anteriormente, mediante dinámicas en sus redes sociales, por lo que se recomienda estar atento a sus publicaciones oficiales. 13 de agosto: Alberto Barros en el Salsa Fest, a las 21:00 horas en el Estadio Municipal. El evento será gratuito.

La feria también contará con otros conciertos durante los últimos días de actividades:

14 de agosto: Santa Fe Klan, a las 21:00 horas en el Estadio Municipal

Santa Fe Klan, a las 21:00 horas en el Estadio Municipal 15 de agosto: Banda MS, a las 21:00 horas en el Estadio Municipal

A diferencia de los anteriores, estos tendrán un costo que va desde los $500 pesos hasta los $3,000 pesos, por mesa de 4, según la ubicación seleccionada en el Estadio Municipal, y podrán ser adquiridos por la plataforma ShowBizticket.

Además de la cartelera musical, los asistentes pueden encontrar otras actividades como:

Espectáculos culturales

Muestras gastronómicas

Juegos mecánicos

Exposiciones

Eventos tradicionales de la región

Charreadas

Dentro de la programación también destacan:

5 de agosto: Tradicional carrera de meseros, a las 11:00 horas de Cruz Roja a Palacio

6 de agosto: Charreada nocturna, a las 19:00 horas en el Lienzo Charro Perla Serrana.

Charreada nocturna, a las 19:00 horas en el Lienzo Charro Perla Serrana. 6 de agosto: Lucha Libre AAA, a las 19:00 horas en la Plaza de Toros El Pinal (evento bajo costo)

9 de agosto: Carrera de caballos, a las 12:00 horas en el carril La Garita

¿Cómo llegar a Teziutlán desde Puebla y qué hacer además de la feria?

Teziutlán se ubica en la Sierra Nororiental de Puebla y es reconocido como uno de los Pueblos Mágicos de la entidad por su riqueza cultural, arquitectura, gastronomía y tradiciones.

Desde la ciudad de Puebla, el trayecto por carretera, a través de la autopista Amozoc-Perote, es de aproximadamente 145 kilómetros y puede realizarse en un lapso aproximado de una hora con 40 minutos a 2 horas y media, aunque el tiempo puede variar según la ruta elegida y las condiciones del camino.

Además de visitar la feria, quienes lleguen a Teziutlán pueden recorrer su Centro Histórico, conocer la Catedral de Santa María de la Asunción, visitar mercados tradicionales y disfrutar platillos típicos de la región.

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