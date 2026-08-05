Hoy No Circula miércoles: Horario y restricciones que aplican a los autos con engomado rojo y terminación 3 y 4

El Hoy No Circula del miércoles 5 de agosto aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma 1 y 2, además de vehículos foráneos con las restricciones correspondientes.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación atmosférica.

Si tu automóvil tiene holograma 0, 00, es eléctrico, híbrido o pertenece a alguno de los vehículos exentos por la normatividad ambiental, podrá circular con normalidad, salvo que las autoridades activen una contingencia ambiental con restricciones adicionales.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este miércoles 29 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/2c2p1nzNwK — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 29, 2026

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¿Cuáles son los municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula Edomex opera en los 18 municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre ellos se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Chicoloapan. En estos municipios se aplican las mismas restricciones vehiculares que en las 16 alcaldías de la CDMX.

También opera en los siguientes municipios del Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Calimaya, Capultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán, Zinacantepec.

Y, también aplica en la Zona Metropolitana de Santiago de Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco, Xalatlaco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando el Hoy No Circula lo prohíbe puede derivar en una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, entre $2,074 y $3,112 pesos. además del envío del vehículo al corralón, por lo que el costo total puede incrementarse debido a los gastos de arrastre y resguardo.

Las autoridades ambientales recomiendan mantenerse atentos a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que, en caso de contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse.

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