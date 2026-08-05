Monzón mexicano y la onda tropical 24 cambiarán el clima del país hoy 5 de agosto

Si tienes planeado salir este miércoles 5 de agosto, toma en cuenta que el Monzón mexicano, vaguadas, circulaciones ciclónicas y la onda tropical 24 seguirán provocando lluvias en la mayor parte del país, específicamente a los estados que colindan con el océano Pacífico.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las entidades federativas más afectadas serán Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

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¿Dónde lloverá en México hoy en 5 de agosto?

Las autoridades informan que estos estados vivirán lluvias en diferentes intensidades durante este día:

Lluvias fuertes

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias fuertes

Baja California Sur

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Estado de México (Edomex)

(Edomex) Ciudad de México (CDMX)

(CDMX) Morelos

Tlaxcala

Quintana Roo

Pronóstico del clima en CDMX hoy 5 de agosto

Específicamente en la CDMX, el SMN prevé un cielo parcialmente nublado y con ambiente fresco; sin embargo, durante la tarde se podrían presentar lluvias y chubasco no sólo en la capital, sino en el Estado de México.

La máxima se estima entre 27 y 29ºC, mientras que la mínima será entre 13 y 15ºC.

Ola de calor sigue en México durante este miércoles

Asimismo, algunas entidades tendrán altas temperaturas debido a la ola de calor:

Temperaturas superiores a 45ºC

Baja California

Temperaturas máximas de 40 a 55ºC

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 40 a 45ºC

Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35ºC

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

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