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Monzón mexicano y la onda tropical 24 cambiarán el clima del país hoy 5 de agosto

¡No te olvides de tu chamarra! Las lluvias seguirán en la mayor parte de México durante este miércoles 5 de agosto

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Si tienes planeado salir este miércoles 5 de agosto, toma en cuenta que el Monzón mexicano, vaguadas, circulaciones ciclónicas y la onda tropical 24 seguirán provocando lluvias en la mayor parte del país, específicamente a los estados que colindan con el océano Pacífico.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las entidades federativas más afectadas serán Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

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¿Dónde lloverá en México hoy en 5 de agosto?

Las autoridades informan que estos estados vivirán lluvias en diferentes intensidades durante este día:

Lluvias fuertes

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos con lluvias fuertes

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias aisladas

Pronóstico del clima en CDMX hoy 5 de agosto

Específicamente en la CDMX, el SMN prevé un cielo parcialmente nublado y con ambiente fresco; sin embargo, durante la tarde se podrían presentar lluvias y chubasco no sólo en la capital, sino en el Estado de México.

La máxima se estima entre 27 y 29ºC, mientras que la mínima será entre 13 y 15ºC.

Ola de calor sigue en México durante este miércoles

Asimismo, algunas entidades tendrán altas temperaturas debido a la ola de calor:

Temperaturas superiores a 45ºC

  • Baja California

Temperaturas máximas de 40 a 55ºC

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Temperaturas máximas de 40 a 45ºC

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Durango
  • Coahuila
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35ºC

  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México

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