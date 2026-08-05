Monzón mexicano y la onda tropical 24 cambiarán el clima del país hoy 5 de agosto

Si tienes planeado salir este miércoles 5 de agosto, toma en cuenta que el Monzón mexicano, vaguadas, circulaciones ciclónicas y la onda tropical 24 seguirán provocando lluvias en la mayor parte del país, específicamente a los estados que colindan con el océano Pacífico.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las entidades federativas más afectadas serán Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
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¿Dónde lloverá en México hoy en 5 de agosto?
Las autoridades informan que estos estados vivirán lluvias en diferentes intensidades durante este día:
Lluvias fuertes
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias fuertes
- Baja California Sur
- Sonora
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México (Edomex)
- Ciudad de México (CDMX)
- Morelos
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Pronóstico del clima en CDMX hoy 5 de agosto
Específicamente en la CDMX, el SMN prevé un cielo parcialmente nublado y con ambiente fresco; sin embargo, durante la tarde se podrían presentar lluvias y chubasco no sólo en la capital, sino en el Estado de México.
La máxima se estima entre 27 y 29ºC, mientras que la mínima será entre 13 y 15ºC.
Ola de calor sigue en México durante este miércoles
Asimismo, algunas entidades tendrán altas temperaturas debido a la ola de calor:
Temperaturas superiores a 45ºC
- Baja California
Temperaturas máximas de 40 a 55ºC
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas máximas de 40 a 45ºC
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Durango
- Coahuila
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35ºC
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
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