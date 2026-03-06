El municipio de Jalisco que inauguró una obra histórica de $14.2 millones: ya está funcionando e impactará en más de 15 mil personas

El Gobierno de Tlajomulco inauguró el pozo profundo de San Sebastián El Grande con una inversión de 14.2 millones de pesos. La obra busca garantizar el suministro de agua potable para más de 15 mil personas en diversas colonias del municipio del estado de Jalisco.

Mejor presión en San Sebastián El Grande: el plan de Tlajomulco para 15 mil habitantes

Con la presencia del alcalde Gerardo Quirino Velázquez, Tlajomulco puso en marcha el equipamiento electromecánico y la electrificación de una fuente hídrica estratégica para el sistema hidráulico. El pozo tiene una profundidad de 300 metros y permite extraer 30 litros por segundo para estabilizar la presión en la zona de San Sebastián El Grande.

La infraestructura técnica instalada contempla los siguientes alcances:

Extracción: Capacidad de 30 litros por segundo para fortalecer el abasto.

Capacidad de 30 litros por segundo para fortalecer el abasto. Tubería: Instalación de 5 mil 450 metros lineales de conducción de PVC.

Instalación de 5 mil 450 metros lineales de conducción de PVC. Conexión: Enlace a la línea existente de 28 pulgadas de diámetro.

El gobierno municipal confirmó que la planta potabilizadora P5 y la planta de El Zapote complementarán este sistema para asegurar el flujo constante.

Nueva línea de impulsión en Los Encinos y distribución local

El alcalde Velázquez también anunció el arranque de una línea de conducción adicional hacia el macrotanque de Los Encinos. Esta obra busca distribuir el recurso de manera eficiente hacia los fraccionamientos Frenos y Los Robles, optimizando la red hídrica en la zona alta de Santa Fe y Chulavista.

La expansión del sistema hídrico incluye estas acciones inmediatas:

Línea de impulsión: Instalación sobre la avenida Adolf B. Horn hacia Sendero Real.

Instalación sobre la avenida Adolf B. Horn hacia Sendero Real. Red de distribución: Otros 5 mil 450 metros lineales de tubería nueva.

Otros 5 mil 450 metros lineales de tubería nueva. Infraestructura técnica: Construcción de cajas de válvulas, ventosas y desfogues.

La autoridad advierte que la eficiencia de estas obras depende de un uso responsable por parte de la ciudadanía ante el cambio climático.

Inversión histórica en infraestructura hidráulica en Jalisco

La Hacienda Municipal destinó un total de 14.2 millones de pesos para consolidar un sistema de agua sustentable frente al crecimiento urbano. La obra técnica responde a una planeación profesional que integra macrotanques en Lomas del Mirador y la zona de Chulavista para mejorar la capacidad de almacenamiento.

Datos clave de la obra estratégica en Tlajomulco, estado de Jalisco:

Monto total: 14.2 millones de pesos de inversión pública.

14.2 millones de pesos de inversión pública. Alcance lineal: 10 mil 900 metros totales de tubería instalada.

10 mil 900 metros totales de tubería instalada. Población impactada: 15 mil habitantes con servicio más confiable.

El equipo de Infraestructura Hidráulica mantiene operativos los sistemas de monitoreo para asegurar que la presión se mantenga estable en las redes existentes tras la integración del nuevo pozo.