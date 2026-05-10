Giro en Tlajomulco: cómo impactará el nuevo modelo de seguridad C5 en todo el municipio de Jalisco

El Gobierno de Tlajomulco consolidó la transición de su sistema de seguridad al nuevo C5, una infraestructura tecnológica diseñada para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer la prevención del delito en el municipio.

Con una inversión de 476.5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco activaron este centro que integra más de mil cámaras de videovigilancia inteligente. El proyecto, impulsado por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez y respaldado por el gobernador Pablo Lemus, duplica la fuerza operativa de monitoreo al pasar de 102 a 200 elementos capacitados en análisis de datos y ciberseguridad para proteger a la ciudadanía.

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¿Cómo funciona el nuevo C5 de Tlajomulco para prevenir delitos?

El C5 Tlajo no opera como un sistema de vigilancia tradicional, sino como una plataforma de inteligencia operativa que utiliza el análisis de datos en tiempo real para anticiparse a situaciones de riesgo.

Monitoreo inteligente: más de mil cámaras conectadas a un sistema de videowall con analítica avanzada para detección de objetivos.

más de mil cámaras conectadas a un sistema de con analítica avanzada para detección de objetivos. Cercos virtuales: tecnología que permite el rastreo de vehículos con reporte de robo y la intercepción de delincuentes en menos de 12 minutos.

tecnología que permite el rastreo de vehículos con reporte de robo y la intercepción de delincuentes en menos de 12 minutos. Coordinación con el Escudo Urbano: integración total con el sistema de seguridad del Estado de Jalisco para persecuciones metropolitanas.

integración total con el sistema de seguridad del para persecuciones metropolitanas. Ciberseguridad: protección de datos y almacenamiento de alta disponibilidad para garantizar que la evidencia digital sea irrefutable en juicios.

¿Cuáles son los tiempos de respuesta del C5 Tlajo ante emergencias del 911?

La infraestructura del Gobierno de Tlajomulco da un paso más para optimizar la atención de crisis médicas, incendios y asaltos mediante la unificación de despachos operativos.

Canalización crítica: integración del 911 con cámaras urbanas para enviar recursos en menos de 90 segundos. Atención ciudadana: reducción del 40% en los tiempos de espera tras el reporte de un incidente. Eventos masivos: monitoreo con cero incidentes mayores gracias a la vigilancia aérea y terrestre coordinada. Eficiencia policial: detención de objetivos prioritarios vinculados a más de 70 robos en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Tlajomulco C5 Tlajomulco inaugura un nuevo C5 para aumentar la seguridad en el municipio. (tlajomulco.gob.mx)

¿Cómo reportar incidentes al C5 Tlajo?

Emergencias: marcar directamente al 911 para activar el despacho de policía, ambulancias o bomberos.

marcar directamente al para activar el despacho de policía, ambulancias o bomberos. Denuncia anónima: utilizar el número 089 para reportar puntos de venta de droga o actividades sospechosas sin exponer tu identidad.

utilizar el número para reportar puntos de venta de droga o actividades sospechosas sin exponer tu identidad. Capacidad operativa: el centro cuenta ahora con 200 elementos activos para garantizar vigilancia los 365 días del año.

el centro cuenta ahora con activos para garantizar vigilancia los 365 días del año. El servicio de atención de emergencias y monitoreo es totalmente gratuito para todos los habitantes y visitantes.

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