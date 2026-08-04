UNAM da a conocer fechas para presentar el examen de control tras anomalías en primera evaluación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer la fecha en la que se realizará el examen de control presencial, ante las anomalías estadísticas e indicios de posibles irregularidades detectadas en la prueba de admisión que por primera vez fue de forma virtual.

El examen de control de la UNAM debe ser presentado por dos grupos de aspirantes de la convocatoria 2026: quienes ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original.

Así como aquellos que obtuvieron en el examen de admisión 2026 un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

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Fecha, sede y cómo será el examen de control de la UNAM 2026

Según el comunicado de la UNAM los exámenes se aplicarán entre el 12 y 19 agosto de manera presencial. Entre los días 17 y 19 del mismo mes se aplicarán en CDMX.

El día 7 de agosto los aspirantes sabrán el día, hora y sede de su examen de control.

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el examen de control presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 > https://t.co/fqV94947BH pic.twitter.com/5NXm5ey9rk — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Por qué se aplicó el examen de control de la UNAM 2026?

En un mensaje emitido la mañana del 31 de julio, Leonardo Lomelí, rector de la Máxima Casa de Estudios, indicó que la aplicación de la prueba derivó de la recomendación de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

Los expertos analizaron los resultados del examen aplicado a 158 mil 727 aspirantes y concluyó que la distribución de los puntajes cambió de manera significativa respecto de los cinco años anteriores.

De acuerdo con Eduardo Bárzana García, integrante de la Comisión Técnica, el porcentaje de los aspirantes que superó los 100 aciertos fue 16.3 por ciento este año. En comparación, esa cifra fue de 3.5 por ciento entre 2021 y 2025.

Quienes lograron 110 o más aciertos pasaron de 0,9 % a 5,5 %, un incremento cercano a seis veces.

A ello se sumaron reportes sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la prueba.

Lomelí explicó que no se trata de un nuevo examen, sino una prueba de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a los demás aspirantes.

Asimismo ofreció una disculpa a las aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar este mecanismo, pero “es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”.

También hizo un llamado a la sociedad en su conjunto, a las personas que buscan ingresar a la Universidad y a sus familias para que “nos apeguemos a un comportamiento ético, a que no caigamos en la tentación de recurrir a ayuda fraudulenta”.

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