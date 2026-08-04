Preparan auditoría a la empresa encargada del examen de admisión de la UNAM

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los contratos y el presupuesto destinado a la aplicación del examen de admisión de la UNAM.

La revisión abarcará la contratación de empresas encargadas del diseño, aplicación y procesamiento de las pruebas.

La ASF verificará la legalidad de las adjudicaciones, el uso de los recursos públicos y la posible existencia de sobrecostos o irregularidades.

La auditoría será de carácter financiero y administrativo, por lo que no afectará la validez académica de los exámenes de admisión.