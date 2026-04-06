Hasta $48,000 pesos de apoyo en Edomex: requisitos y cómo aplicar al programa para productores pecuarios ante siniestros

El gobierno del Estado de México activó un esquema de apoyo económico dirigido a productores pecuarios que han sufrido pérdidas por siniestros. El programa contempla un respaldo de hasta $48,000 pesos por persona, con el objetivo de evitar afectaciones mayores en su actividad productiva.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta de Gobierno, este apoyo forma parte del Programa Integral de Engorda y Producción de Especies Pecuarias (FIGAMEX), operado por la Secretaría del Campo del Estado de México, y busca fortalecer la economía de las unidades de producción y garantizar la continuidad del sector.

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¿En qué consiste el apoyo para productores pecuarios en Edomex?

Dentro de este programa destaca la vertiente Apoyo Directo a Siniestros Pecuarios (ADISPEC), diseñada para atender pérdidas derivadas de eventos imprevistos que afectan el patrimonio de los productores.

Este respaldo económico aplica para quienes se dedican a la producción y engorda de especies como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves, abejas, conejos y especies acuícolas.

El apoyo se activa ante diversas situaciones, entre ellas:

Fenómenos naturales como sequías, inundaciones, heladas, granizadas o tornados

Incendios, avalanchas o erupciones volcánicas

Enfermedades bacterianas, contagiosas o zoonóticas

Ataques de depredadores

Intoxicaciones o envenenamiento

Partos complicados o sacrificio sanitario del ganado

¿De cuánto es el apoyo para productores pecuarios en Edomex y cómo se calcula?

El monto del apoyo depende del tipo de especie afectada y del número de pérdidas registradas, con un límite máximo de $48,000 pesos por productor.

Algunos de los montos establecidos son:

Bovinos: hasta $8,000 pesos por cabeza

Ovinos, caprinos y porcinos: hasta $1,000 pesos

Colmenas: hasta $3,000 pesos

Especies menores: entre $50 y $400 pesos por ejemplar o kilo

El cálculo final se realiza con base en la validación técnica de los daños.

Las solicitudes pueden realizarse en cualquiera de las delegaciones distribuidas en los 125 municipios del Edomex.|Imagen Ilustrativa

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa para productores pecuarios en Edomex?

Para acceder a este apoyo, los productores deben cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación que respalde el siniestro.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Notificar el siniestro en un máximo de 3 días

Permitir la inspección técnica por parte de autoridades

Contar con dictamen oficial y evidencia de los daños

Presentar solicitud formal del apoyo

Estar registrados en el Padrón Ganadero Nacional (PGN) o en la Unidad de Producción Pecuaria (UPP)

En caso de contar con seguro, el programa puede cubrir incluso el deducible correspondiente.

¿Cómo se solicita el apoyo para productores pecuarios en Edomex?

El trámite es gratuito y se realiza a través de las Delegaciones Regionales de Desarrollo Agropecuario.

Los pasos son:

Reportar el siniestro en la delegación correspondiente

Esperar la verificación técnica, que se realiza en un plazo aproximado de 5 días

Entregar la documentación requerida

Recibir el dictamen y la resolución del apoyo

Las solicitudes pueden realizarse en cualquiera de las delegaciones distribuidas en los 125 municipios del Estado de México

Atención productores pecuarios en Edomex: ¿Qué casos no están cubiertos por el programa?

El programa establece exclusiones específicas para evitar el uso indebido de los recursos. No aplica en casos como:

Robo de animales

Abandono o negligencia

Muerte por mala alimentación

Traslados inadecuados

Lesiones por armas de fuego

Falta de identificación oficial del ganado (arete SINIIGA)

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