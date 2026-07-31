Así estará el clima en México hoy, 31 de julio, último día del mes: ¿el frente frío y la corriente El Niño afectarán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el clima de hoy lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, centro, sur y sureste del país por el monzón mexicano y la onda tropical 22. Morelos, Puebla y Oaxaca registrarán lluvias muy fuertes.

Asimismo, persistirá la onda de calor con temperaturas superiores a 45°C en zonas de Baja California y Sonora, además de otros estados del norte y sur del país.

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¿Cómo afectará el clima el fenómeno El Niño y el frente frío?

El fenómeno climático “El Niño”, caracterizado por el calentamiento del océano Pacífico, ya comenzó y podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas.

La NOAA prevé un aumento de temperaturas, lluvias y una temporada de ciclones más activa en el Pacífico. Ante este escenario, el Gobierno de México reforzó las medidas de prevención, los refugios temporales y los sistemas de alerta temprana.

Mientras que un frente frío fuera de temporada llegará a la frontera norte de México este fin de semana, acompañado de un canal de baja presión que favorecerá tormentas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en el noreste del país.

¿Dónde lloverá hoy 31 de julio 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Morelos, Puebla (oeste y suroeste) y Oaxaca (noroeste).

: Morelos, Puebla (oeste y suroeste) y Oaxaca (noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Guerrero (este y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Querétaro (oeste), Hidalgo (centro, suroeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz (centro y sur), Chiapas (este y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Guerrero (este y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Querétaro (oeste), Hidalgo (centro, suroeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz (centro y sur), Chiapas (este y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo.

: Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

¿Dónde hará calor hoy en México?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Nayarit (norte), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nayarit (norte), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato.

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