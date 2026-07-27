UNAM instala Comisión Técnica; ellos son los científicos encargados de revisar irregularidades en examen

Luego de que se registraran resultados anomalos y que en redes sociales trascendiera que estudiantes realizaron trampa durante el examen de admisión; la UNAM informó que instaló un comité técnico para revisar los resultados.

La Universidad indicó que entregó un informe técnico a los integrantes de dicho comité, al tiempo que el rector Leonardo Lomelí señaló que los mismos pueden pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a funcionarios involucrados para aportar mayor información.

Instala el Rector la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026.



El rector Leonardo Lomelí instó a sus integrantes a tener resultados en los próximos días, con el propósito de establecer una ruta que atienda el tema y para dar certidumbre a… pic.twitter.com/ELEkbzuZ58 — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) July 27, 2026

¿A dónde apunta la decisión de la UNAM sobre el examen de admisión?

La Universidad señaló que su interés es esclarecer lo que ocurrió y buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM y buscar la forma para prevenir una situación similar.

El rector de la UNAM señaló que estarán del lado de aquellos que se prepararon para seguir su formación. Añadió que es muy importante tener resultados en los próximos días.

¿Quiénes integran la Comisión Técnica de la UNAM?

La comisión que revisará el procedimiento del examen y los resultados del concurso está conformado por:

Carlos Arámburo de la Hoz- Bioquímico. Director general de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y director del Instituto de Neurobiología en la UNAM.

Eduardo Backhoff Escudero- Psicólogo educativo. Preside el Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C.

Eduardo Bárzana García-Doctor en Biotecnología e Ingeniero Químico. Director de la Facultad de Química

Héctor Benítez Pérez- Ingeniero Mecánico Eléctrico. Director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad.

Alejandro Frank Hoeflich- Físico. Actualmente es Investigador Emérito y Miembro de El Colegio Nacional.

María Soledad Funes Argüello- Bióloga. Coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM.

Ruth Selene Fuentes García-Actuaria. Coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias

Alma Maldonado Maldonado- Pedagoga. Investigadora Cinvestav 3C.

Ramsés Humberto Mena Chávez- Actuario. Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la máxima casa de estudios.

Pablo Pruneda Gross- Abogado. Titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en la UNAM.

Lucía Guadalupe Monroy Cazorla- Psicóloga. Se desempeñó directora general adjunta Técnica y de Investigación en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Alejandro Pisanty Baruch- Químico. Director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM.

Juan José Rivaud Gallardo- Matemático. Director general de Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI.

Roberto Rodríguez Gómez- Sociólogo. Director del Programa Universitario de Estudios Sobre Educación Superior de la UNAM.

Elisa Speckman Guerra- Historiadora. Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional

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