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Instalan comisión que revisará examen de ingreso a la UNAM

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y resultados.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El rector aseguró que la Universidad está interesada en esclarecer lo que ocurrió y buscar la forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM.

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