Instalan comisión que revisará examen de ingreso a la UNAM

El rector aseguró que la Universidad está interesada en esclarecer lo que ocurrió y buscar la forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM.
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Automovilistas han denunciado que sujetos lanzan cosas desde el puente en Circuito Interior provocando accidentes.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la licencia permanente dejará de emitirse en 2027; te contamos lo que necesitas para tramitar este documento antes de que se acabe
En la UTOPÍA Centli Topilejo hay talleres y actividades gratuitas para que niños, jóvenes y adultos puedan aprender sobre arte, tecnología y tradiciones.
Hoy martes 28 de julio se tienen previstos bloqueos en varias calles debido a manifestaciones que se llevarán a cabo en algunas alcaldías de CDMX.
¡No pierdas tu bono de puntualidad! Te contamos cómo avanza el Metro y Metrobús CDMX durante este martes
La restricción vehicular por el Hoy No Circula en Edomex y CDMX está vigente de las 05:00 a las 22:00 horas; fuera de ese horario, los vehículos pueden circular normalmente.