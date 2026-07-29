Aspirantes protestan en la UNAM por suspensión de inscripciones tras examen de admisión

Aspirantes protestaron por segundo día consecutivo en Rectoría para exigir que se respete su lugar en la UNAM.

La universidad suspendió las inscripciones tras detectar resultados atípicos e investigar un posible uso de inteligencia artificial.

Los estudiantes solicitaron que únicamente se revisen los casos bajo sospecha y que no se afecte a quienes obtuvieron su lugar de forma legítima.

La UNAM informó que analizará el pliego petitorio presentado por los manifestantes, mientras continúa la incertidumbre sobre el proceso de inscripción.