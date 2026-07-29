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Aspirantes protestan en la UNAM por suspensión de inscripciones tras examen de admisión

Estudiantes con lugar en la UNAM exigieron reanudar las inscripciones y pidieron investigar solo los casos con presuntas irregularidades.

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Por: Ximena Ochoa

Aspirantes protestaron por segundo día consecutivo en Rectoría para exigir que se respete su lugar en la UNAM.

La universidad suspendió las inscripciones tras detectar resultados atípicos e investigar un posible uso de inteligencia artificial.

Los estudiantes solicitaron que únicamente se revisen los casos bajo sospecha y que no se afecte a quienes obtuvieron su lugar de forma legítima.

La UNAM informó que analizará el pliego petitorio presentado por los manifestantes, mientras continúa la incertidumbre sobre el proceso de inscripción.

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