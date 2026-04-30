Adiós a los cortes de agua en Guanajuato: la iniciativa que propone un cambio radical aunque no pagues tu factura

El Grupo Parlamentario de MORENA presentó una reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato que prohíbe interrumpir totalmente el suministro de agua potable para uso doméstico, elevando el acceso al recurso como un derecho humano constitucional.

Esta iniciativa busca armonizar la normativa local con la Ley General de Aguas de 2025, obligando a los 46 ayuntamientos a garantizar un mínimo vital de agua salubre. El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza advirtió que Guanajuato enfrenta un déficit crítico superior a los mil millones de metros cúbicos anuales en sus acuíferos.

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¿Cómo impactará esta propuesta en el consumo de agua en Guanajuato?

La propuesta legislativa que se debate en el Congreso de Guanajuato redefine la relación entre los organismos operadores y los ciudadanos, priorizando el consumo personal sobre los intereses recaudatorios.

Cambios clave en la regulación del servicio:

Prohibición de cortes: Ningún organismo municipal podrá suspender totalmente el suministro en viviendas, garantizando la salud pública.

Ningún organismo municipal podrá suspender totalmente el suministro en viviendas, garantizando la salud pública. Criterio de prioridad: El Estado y los municipios deben otorgar prioridad presupuestal a la infraestructura de saneamiento y potabilización.

El Estado y los municipios deben otorgar prioridad presupuestal a la infraestructura de saneamiento y potabilización. Enfoque de inclusión: Se incorporan criterios de perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad en la distribución del recurso.

Se incorporan criterios de perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad en la distribución del recurso. Armonización institucional: Las administraciones de los organismos operadores deberán coincidir temporalmente con el periodo del Ayuntamiento correspondiente.

#SesiónDePleno 🏛️ | @DipMorenaGto presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para crear la Comisión de Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento.

🟤@FerroBaezaSMAhttps://t.co/t4P6rInNnk pic.twitter.com/55GyiZvPIv — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) December 11, 2025

¿Qué municipios de Guanajuato están bajo vigilancia por presencia de metales pesados?

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso realizó mesas de trabajo técnico para alertar sobre la calidad del agua en zonas donde la profundidad de extracción complica la accesibilidad y la salubridad.

Zonas críticas y riesgos detectados:

Tierra Blanca: Se identificó una alta presencia de metales pesados en aguas subterráneas, lo que requiere capacitación técnica para los comités de agua comunitarios. San Miguel de Allende (Tierra Blanca de Abajo): Se detectó el mineral carcinógeno Erionita. La Secretaría de Salud propone sellar muros de adobe y pavimentar calles para evitar la inhalación de fibras a través del polvo. Corredor hídrico: Municipios como Dolores Hidalgo, Comonfort, San Miguel de Allende y Xichú recibirán monitoreo constante de la Dirección de Riesgos Sanitarios para optimizar la cloración.

¡Cuidar nuestra tierra es cuidar la vida misma! 🌎💧🌱 En el marco del Día Mundial de la Tierra, en #ConectandoConLaGente les presentamos el Programa Hídrico Ambiental con 7 proyectos que marcan el camino para un mejor uso del agua, la protección de nuestro entorno y un futuro… pic.twitter.com/xUjUpjG7Rz — Libia Dennise (@LibiaDennise) April 21, 2026

¿Cómo operarán los comités comunitarios de agua con esta reforma?

La reforma plantea fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para regularizar a los comités autónomos, facilitando su acceso a recursos federales.

Lógica de gestión institucional:

Gestión de fondos: Las solicitudes de obra deben canalizarse a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) o la Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal, ya que la Federación rechaza peticiones directas de comités.

Las solicitudes de obra deben canalizarse a través de la o la estatal, ya que la Federación rechaza peticiones directas de comités. Sostenibilidad financiera: Se busca dotar a los organismos de herramientas para el control operativo y la transparencia, evitando que el servicio dependa de “colores partidistas”.

Se busca dotar a los organismos de herramientas para el control operativo y la transparencia, evitando que el servicio dependa de “colores partidistas”. Educación ambiental: Se implementarán programas para reducir la presión sobre los 19 acuíferos sobreexplotados en la entidad.

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