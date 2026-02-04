Aguas termales, chalupas y barbacoa: el Pueblo Mágico de Hidalgo perfecto para una escapada desde CDMX

El Pueblo Mágico de Tecozautla, en el estado de Hidalgo, se ha convertido en una de las escapadas favoritas para quienes buscan relajarse sin alejarse demasiado de la Ciudad de México . Rodeado por un amplio valle de mesetas, fallas geológicas y antiguos domos volcánicos, este destino ofrece aguas termales, atractivos naturales y cocina típica.

Tecozautla: Un Pueblo Mágico con historia y paisaje singular

Tecozautla mantiene un ambiente colonial que se percibe en sus calles estrechas, las fachadas de las casas y la plaza principal, donde destaca el Reloj Monumental, una torre de cantera construida a inicios del siglo XX que se ha convertido en símbolo del municipio.

Entre los elementos que explican su valor histórico y cultural se encuentran:

Más de 180 bóvedas del siglo XVI que funcionaban como capillas familiares.

La zona arqueológica de El Pañhú, con vestigios de la cultura Xajay.

Un nombre de origen náhuatl que significa “Lugar donde abunda la tierra amarilla”.

Tecozautla recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2015, consolidándose como un punto turístico clave en Hidalgo.

Aguas termales y atractivos naturales imperdibles

Uno de los grandes atractivos de Tecozautla son sus balnearios de aguas termales, ideales para descansar y aprovechar las propiedades minerales del agua. El Géiser Natural es uno de los sitios más conocidos, junto con manantiales y presas que completan la oferta de turismo de naturaleza.

Entre los lugares más visitados destacan el Acueducto Los Arcos, la Presa San Antonio, la Presa Las Adjuntas, el Cerro del Astillero y el Museo de Sitio, además de zonas con pinturas rupestres que refuerzan el valor histórico del destino.

Chalupas y barbacoa, la otra razón para visitar Tecozautla

La gastronomía local es otro de los grandes motivos para viajar a este Pueblo Mágico. Tecozautla es especialmente conocido por sus chalupas, preparadas con recetas tradicionales, así como por la barbacoa de borrego o chivo, el consomé y el menudo en chile verde o rojo.

