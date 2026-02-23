A solo 2 horas de CDMX: El Pueblo Mágico de Hidalgo con cascadas, cabañas y paseos en lancha

Entre montañas cubiertas de oyamel y envuelto en una bruma casi permanente se encuentra Acaxochitlán, uno de los secretos mejor guardados de la Sierra de Tenango. Ubicado a más de dos mil metros de altitud y a solo un par de horas de la Ciudad de México, este Pueblo Mágico es perfecto para una escapada.

Su nombre significa “lugar de juncos”, en referencia a los antiguos humedales que se extienden hacia la región Otomí-Tepehua. El aire cálido proveniente del Golfo de México choca con corrientes frías del altiplano, creando un microclima que favorece bosques nubosos y una notable biodiversidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Acaxochitlán: Cascadas y ecoturismo entre la neblina

Uno de los principales atractivos naturales es la Cascada de la Gloria, famosa por su caída de agua rodeada de vegetación. También, el centro ecoturístico Cascadas Dos Mundos Huetziatl ofrece un circuito con más de diez caídas naturales, puentes colgantes y senderos que permiten recorrer el bosque a tu propio ritmo.

También están las cascadas de Chimalapa, donde muchos visitantes aprovechan para nadar en las pozas formadas bajo las caídas de agua. El entorno es ideal para fotografías y momentos de tranquilidad en contacto con la naturaleza.

Historia y tradición en el corazón del pueblo

El centro de Acaxochitlán se organiza alrededor de su plaza principal y la iglesia de la Asunción de María. Cuando el mercado municipal está en funcionamiento, el ambiente se llena de aromas y colores típicos de la región.

El pequeño museo arqueológico resguarda piezas de gran valor histórico, entre ellas el llamado “Señor Amarillo de Acaxochitlán”, una obra emblemática del arte otomí que evidencia que la zona ha estado habitada desde tiempos antiguos.

Qué comer en tu visita al Pueblo Mágico de Hidalgo

La gastronomía es parte esencial de la experiencia. La barbacoa dominical es imperdible, pero durante la semana también se pueden encontrar especialidades regionales en el mercado municipal. Además, existen pequeñas bodegas locales que ofrecen cosechas de la región y tiendas donde adquirir productos artesanales.

Cómo llegar desde la CDMX

En auto, el trayecto se realiza por la autopista México–Tuxpan con dirección a Tulancingo, siguiendo posteriormente las señales hacia la montaña.

En transporte público, hay autobuses que salen desde Indios Verdes y llegan prácticamente a la entrada del pueblo tras un viaje de aproximadamente dos horas. También se puede llegar vía Tulancingo, donde conectan combis y autobuses regionales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.