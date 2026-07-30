Es oficial en Aguascalientes: arranca este viernes el Quincenario de la Asunción y estas son las calles que cerrarán hasta el 15 de agosto 2026

Durante agosto, el Centro Histórico de Aguascalientes cambia de ritmo. Las calles se llenan de peregrinos, música, flores y familias que caminan hasta la Catedral para participar en una de las celebraciones religiosas más importantes del estado: el Quincenario de la Asunción.

De acuerdo con el Municipio de Aguascalientes, las actividades de esta edición comenzarán la noche del viernes 31 de julio y terminarán el sábado 15 de agosto de 2026. A lo largo de estos 16 días habrá vigilancia, atención médica y supervisión en la Plaza Principal y el primer cuadro de la ciudad.

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¿Cuándo comienzan las peregrinaciones del Quincenario?

Aunque el Quincenario se celebra del 1 al 15 de agosto, las actividades comenzarán la noche del viernes 31 de julio con la tradicional Marcha de las Antorchas, de acuerdo con la Diócesis de Aguascalientes.

A partir del día siguiente, parroquias, decanatos y distintos sectores caminarán hacia la Catedral con flores, música, danzas y otras ofrendas. Los días de mayor movimiento serán:

Viernes 14 de agosto: peregrinación del sector transportista, con tráileres, taxis, camiones, pipas y otras unidades.

peregrinación del sector transportista, con tráileres, taxis, camiones, pipas y otras unidades. Sábado 15 de agosto: Romería de la Asunción, con carros alegóricos, rondallas y contingentes religiosos.

Por ello, durante ambas jornadas se espera una mayor concentración de personas y vehículos en el Centro Histórico.

¿Qué calles tendrán cierres?

Pese a que el Municipio de Aguascalientes no ha publicado las calles y horarios de los recorridos de 2026, se espera afectaciones en las siguientes vialidades, de acuerdo con ediciones anteriores:

Avenida Adolfo López Mateos

Josefa Ortiz de Domínguez

Avenida Héroe de Nacozari

Francisco I. Madero

Moctezuma

Avenida Alameda

Avenida Convención de 1914

Paseo de la Cruz

José María Chávez

Morelos y Pedro Parga

En 2025, la procesión salió de López Mateos, continuó por Héroe de Nacozari y Francisco I. Madero, y terminó en la Exedra de la Plaza de la Patria. Por ello, antes de acudir al centro será importante revisar los avisos de la Policía Vial y el Ayuntamiento de Aguascalientes.

¿Qué operativo habrá en el Centro Histórico?

Además de acompañar las peregrinaciones, el Municipio de Aguascalientes difundió que supervisará alrededor de 230 comercios instalados en la zona. Para ello, la Dirección de Mercados contará con tres coordinaciones y 14 personas verificadoras, quienes revisarán los permisos y la colocación adecuada de lonas y toldos.

Por su parte, Protección Civil inspeccionará las instalaciones eléctricas y de gas, el uso de extintores y las condiciones de los puestos fijos y semifijos. Asimismo, participarán las áreas municipales de Salud, Limpia, Parques y Jardines, Medio Ambiente y MIAA.

Mientras tanto, la Policía Municipal y la Policía Vial acompañarán los recorridos, el paso de carros alegóricos y los traslados de pirotecnia. También habrá paramédicos disponibles para atender cualquier emergencia durante las actividades.

¿Cómo evitar contratiempos?

Antes de dirigirse al Centro Histórico de Aguascalientes, se recomienda salir con tiempo, evitar estacionarse cerca de la Catedral y respetar las indicaciones del personal vial.

En operativos anteriores se utilizaron como alternativas:

Avenida Manuel Gómez Morín

Eduardo J. Correa

José F. Elizondo

Avenida Aguascalientes Oriente

Avenida Convención de 1914 Oriente

Heroico Colegio Militar

Avenida de las Américas

Avenida Ayuntamiento

Paseo de la Cruz

Ignacio T. Chávez

Estas vialidades también podrían presentar mayor carga vehicular durante las tardes y, especialmente, los días 14 y 15 de agosto. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. Para reportes sobre servicios municipales también está disponible la línea 072, las 24 horas.

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