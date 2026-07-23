Sinaloa: se acerca una intensa tormenta a varios municipios durante 48 horas, mientras que en esta región del estado la temperatura llegará hasta los 45°

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta por lluvias muy fuertes e intensas durante 48 horas en municipios del norte y centro de Sinaloa, mientras el termómetro en la franja norte alcanzará los 45 °C.

Las precipitaciones torrenciales y las altas temperaturas serán generadas por la interacción del monzón mexicano con canales de baja presión en la entidad.

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¿Qué municipios de Sinaloa enfrentarán la tormenta de 48 horas y el calor de 45° de acuerdo con el SMN?

La Comisión Nacional del Agua confirmó que el temporal de lluvias intensas puede ocasionar escurrimientos y crecidas de arroyos en zonas urbanas y serranas.

El SMN anticipa que los efectos del fenómeno meteorológico impactarán de distinta forma según las regiones de la entidad:

Culiacán, Badiraguato, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Eldorado y Cosalá presentarán tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 km/h.

presentarán tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 km/h. El norte y centro de Sinaloa acumularán precipitaciones muy fuertes a puntuales intensas durante el viernes y el sábado en el periodo crítico de 48 horas.

acumularán precipitaciones muy fuertes a puntuales intensas durante el viernes y el sábado en el periodo crítico de 48 horas. La región norte de la entidad registrará ambiente sofocante con temperaturas máximas extremas de 40 a 45 °C de forma simultánea a los nublados.

🌧️ Este jueves se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.



De acuerdo con @conagua_clima, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de… pic.twitter.com/xB0WDz92On — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 23, 2026

¿Cuál es el pronóstico del clima día por día emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para Sinaloa?

El Servicio Meteorológico Nacional detalló la trayectoria e intensidad que mantendrán los sistemas de tormenta sobre la geografía sinaloense durante los próximos días. La constante entrada de humedad del Océano Pacífico sostendrá el ambiente caluroso junto a las lluvias severas.

Según el pronóstico oficial se esperan estas inclemencias climáticas para los próximos días:

Viernes 24 de julio: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y centro del estado, con máximas de 40 a 45 °C en el norte.

lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y centro del estado, con máximas de 40 a 45 °C en el norte. Sábado 25 de julio: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros concentradas en municipios del norte, con temperaturas que llegarán a los 45 °C en la misma franja.

lluvias intensas de 75 a 150 milímetros concentradas en municipios del norte, con temperaturas que llegarán a los 45 °C en la misma franja. Domingo 26 de julio: cambio en la actividad nubosa con chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en las zonas centro y sur del territorio estatal.

El monitoreo de la Comisión Nacional del Agua recomienda tomar precauciones ante el incremento en los niveles de arroyos y la reducción de visibilidad en carreteras. Las altas temperaturas y la humedad continuarán afectando al estado.

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