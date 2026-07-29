Dengue en temporada de calor: ¿cuáles son los signos de alarma y cómo evitar los criaderos de mosquitos en casa en agosto 2026?

Con el calor y la temporada de lluvias, el riesgo de dengue aumenta en México. Identificar los síntomas a tiempo y tomar medidas preventivas en casa son las dos acciones más importantes para evitar complicaciones, subraya la Secretaría de Salud.

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¿Cuáles son los signos de alarma del dengue que requieren atención médica inmediata?

Según la Secretaría de Salud, estos son los síntomas que deben motivar una visita urgente a la unidad médica:

Fiebre de 2 a 7 días

de 2 a 7 días Dolor de cabeza y ojos

Dolor abdominal, muscular o articular

abdominal, muscular o articular Sangrado de encías o nariz

Náuseas o vómitos

o Somnolencia o irritabilidad

“El tratamiento es sintomático, basado en el uso de paracetamol e hidratación adecuada”, informa el organismo. La Secretaría advierte que no se deben tomar medicamentos como ibuprofeno, aspirina y antiinflamatorios no esteroideos, ya que pueden incrementar el riesgo de sangrado. “Ante cualquier síntoma que refiere dengue, se debe acudir a la unidad médica para atención y un diagnóstico oportuno”, insiste la dependencia.

¿Cómo evitar criaderos de mosquitos del dengue en casa?

La Secretaría de Salud subraya que la prevención del dengue es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía, y que el primer paso es eliminar los posibles criaderos del mosquito dentro y alrededor del hogar. Las cinco recomendaciones clave son:

Tapar tinacos y cubetas Lavar y voltear recipientes que puedan acumular agua Desechar objetos en desuso que retengan líquido Cortar la maleza Limpiar el patio

“Con información, participación ciudadana y atención oportuna, es posible contener esta enfermedad y proteger la salud de nuestras comunidades", señala el comunicado de la dependencia.

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