Es ley en México y pocos lo saben: las aerolíneas deberán pagarte hasta $17 mil pesos en estos casos

Perder una maleta en un viaje no solo implica levantar un reporte en el aeropuerto y despedirse de dicho equipaje. En México, cuando una aerolínea pierde o daña el equipaje documentado, el pasajero puede exigir una indemnización que puede alcanzar los $17 mil pesos.

El pago no es una cortesía ni depende de que la empresa “quiera ayudar”. Se trata de una sanción establecida en la Ley de Aviación Civil y forma parte de los derechos difundidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque para reclamarlo es clave conservar el talón de equipaje y reportar el caso a tiempo.

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¿Cuándo debe pagarte hasta 17 mil pesos una aerolínea?

De acuerdo con Profeco, la indemnización más alta aplica cuando el equipaje documentado se pierde o llega dañado. Este tipo de maleta es la que se entrega en mostrador, viaja en bodega y queda bajo responsabilidad de la aerolínea hasta su entrega en el destino.

Con el valor de la UMA vigente en 2026, esto equivale aproximadamente a:

hasta $9 mil 384 pesos por destrucción o avería del equipaje de mano

por destrucción o avería del equipaje de mano hasta $17 mil 596 pesos por pérdida o avería del equipaje documentado

¿En qué casos aplica la indemnización por equipaje?

La indemnización puede solicitarse cuando el equipaje queda bajo responsabilidad de la aerolínea y ocurre alguno de estos casos:

la maleta documentada no es entregada al llegar al destino

el equipaje facturado se pierde durante el traslado

la maleta documentada se entrega con daños visibles

el equipaje facturado presenta averías después de haber sido documentado

la aerolínea no localiza el equipaje dentro del proceso de reclamación

¿Qué hacer si la aerolínea pierde o daña tu maleta?

Si la maleta no aparece o llega dañada, lo más importante es hacer el reporte antes de salir del aeropuerto. La persona afectada debe acudir al mostrador de la aerolínea, solicitar un folio de reclamación y conservar todos los documentos del viaje.

Se recomienda tener a la mano:

pase de abordar

boleto o clave de reservación

identificación oficial

talón o comprobante de equipaje

fotografías del daño, si la maleta apareció averiada

folio o reporte levantado ante la aerolínea

Para equipaje documentado, la reclamación debe presentarse ante la aerolínea dentro de los 15 días siguientes a la entrega o a la fecha en que debió entregarse. Además, la acción para exigir el pago de la indemnización prescribe en 90 días, por lo que no se recomienda dejar pasar el tiempo.

Si la aerolínea no atiende la reclamación, la persona pasajera puede acudir a Profeco. La dependencia cuenta con el Teléfono del Consumidor, en el 55 5568 8722 y el 800 468 8722, además de mecanismos de conciliación para atender quejas contra proveedores.

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