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Fecha OFICIAL de los cierres en la autopista México-Puebla

Los cierres parciales en la autopista que conecta con la Ciudad de México serán de 07:00 a 18:00 horas; te contamos todos los detalles

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vives cerca o pasas por la autopista México-Puebla? Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que habrá cierres parciales desde el próximo lunes 27 de julio hasta el viernes 7 de agosto.

De acuerdo a la información oficiales, se realizarán trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica en las gazas de entrada y salida al Arco Norte, en un horario de 07:00 a 18:00 horas (tiempo local).

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Fechas oficiales de cierres en la autopista México-Puebla

Los trabajos irán por tramos y a lo largo de distintos días, aquí te presentamos todos los detalles de los cierres en la autopista México-Puebla:

  • Del lunes 27 al miércoles 29 de julio: trabajos en la gaza de incorporación a la autopista México-Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la Ciudad de México (CDMX)
  • Del jueves 30 julio al lunes 3 de agosto: trabajos en la gaza de incorporación a la autopista México-Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla
  • Del martes 4 al viernes 7 de agosto: trabajos en la gaza de incorporación al Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla

En caso de cualquier problemática por estas obras, te puedes comunicar con las autoridades al número 074 o a la cuenta de X @CAPUFE.

Alternativas viales a la autopista México-Puebla

Si tú tienes que pasar por esta ruta y quieres evitar el tránsito lento, estas son las alternativas viales:

Asimismo, si lo tuyo será tránsito local, entonces las alternativas pueden ser:

  • Avenida Ignacio Zaragoza
  • Distribuidor de La Concordia
  • Distribuidor Vial Ixtapaluca
  • Avenida Solidaridad
  • Avenida Emiliano Zapata
  • Valle de Chalco
  • Puente de Tlapacoya
  • Puente Blanco

Las autoridades piden a los usuarios de la autopista México-Puebla prever sus tiempos de traslado, utilizar vías alternas, conducir con precaución y disminuir la velocidad.

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