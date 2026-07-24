Hay vacantes en el Metrobús CDMX con sueldo de 13 mil 200, vales y bonos

¿Quieres un nuevo empleo? La empresa Cisa abrió vacantes para trabajar como operador del Metrobús CDMX, ofrecen sueldo de 6 mil 600 pesos catorcenales y otros beneficios, si estás interesado aquí te compartimos todos los detalles para que empieces agosto con empleo.

Vacantes como operador del Metrobús CDMX

Skybus publicó una vacante como operador y ofrece 13 mil 200 pesos mensuales más vales de despensa y bonos, prestaciones de ley, horas extra y dormitorios.

Para poder aplicar es necesario contar con licencia tipo C de CDMX o Edomex de preferencia, además es indispensable tener experiencia en manejo de unidades grandes o de transporte público.

Cabe destacar que el Metrobús cuenta con 7 líneas en operación y en la vacante no destaca para qué corredor es la vacante; sin embargo si quieres conocer más información de la vacante puedes enviar un mensaje de WhatsApp al número 55 6349 8220. Puedes acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Ing. Eduardo Molina Eje 3 Oriente 1623, Legislatura, Gustavo A.Madero en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00 horas.

O si lo prefieres puedes ingresar directamente al sitio web de Grupo Cisa en el siguiente enlace y enviar todos tus datos de contacto para que un reclutador te contacte y te brinde toda la información necesaria y en caso de que quieras puedas comenzar tu proceso.

¿Cuáles son las lineas que opera el Metrobús CDMX?

Actualmente, el sistema cuenta con las siguientes 7 líneas en operación:

Linea 1 que va de Indios Verdes a El Caminero, es decir que recorre toda Avenida Insurgentes

que va de Indios Verdes a El Caminero, es decir que recorre toda Avenida Insurgentes Línea 2 desde Tepalcates a Tacubaya, recorre el Eje 4 Sur

desde Tepalcates a Tacubaya, recorre el Eje 4 Sur Línea 3 de Tenayuca a Etiopía que va sobre Eje 1 Poniente

de Tenayuca a Etiopía que va sobre Eje 1 Poniente Línea 4 del Centro Histórico al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

del Centro Histórico al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Línea 5 que cruza el eje 3 Oriente

que cruza el eje 3 Oriente Línea 6 que va de Villa de Aragón a El Rosario

que va de Villa de Aragón a El Rosario Linea 7 que va de Paseo de la Reforma desde Campo Marte hasta Indios Verdes

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