¿Buscas trabajo? INE abrió vacante en Tlalpan, CDMX, con salario de 42 mil pesos

Si sigues en busca de trabajo, esta puede ser tu oportunidad y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

En caso de que tengas experiencia en contaduría, derechos, administración o sistemas y calidad, entonces debes de conocer sobre el puesto que ofrece un salario neto de 42 mil 807 pesos mensuales.

La vacante es para la Jefatura de Departamento de Vinculación Intrainstitucional y Transparencia, perteneciente a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Requisitos de la vacante del INE en CDMX durante julio 2026

Como se mencionó, se trata de una oportunidad laboral que tiene los siguientes requisitos:

Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Sistemas y Calidad, Computación e Informativa

en Contaduría, Derecho, Administración, Sistemas y Calidad, Computación e Informativa Tres años de experiencia en administración, contabilidad, derecho, economía y tecnologías de la información

Toma en cuenta que el salario bruto es de 54 mil 94 pesos, mientras que el neto es, como se mencionó, de 42 mil 807 pesos.

Fecha límite y documentos para aplicar a la vacante del INE en CDMX durante julio 2026

¿Te interesa? Entonces toma en cuenta que la fecha límite para aplicar a la vacante es el viernes 10 de julio y debes de contar con los siguientes documentos:

Presentar CV bajo los criterios del INE

Junta los siguientes documentos: certificado de estudios, CURP, RFC, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio (máximo 30 días de antigüedad) y carta declaratoria de decir la verdad

Paso a paso para aplicar a la vacante del INE en CDMX

El expediente lo debes de entregar personalmente en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, ubicada en la calle Moneda 64, piso 2, colonia Tlalpan Centro, CP. 1400, alcaldía Tlalpan, CDMX.

El horario de atención es de 09:00 a 13:00 horas (tiempo del centro del país), en caso de que tu perfil sea elegido, toda la comunicación será vía electrónica.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.