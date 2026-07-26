EN VIVO: Cierre en la México-Querétaro y otros bloqueos en carreteras hoy domingo 26 de julio

¿Vas a salir este domingo? Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE reportan accidente en la México-Querétaro, por lo que hay reducción de carriles durante la mañana de este 26 de julio.

Además, por condiciones climáticas, bloqueos, cierres y accidentes algunas carreteras del país presentan afectaciones.

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Minuto a minuto de bloqueos y cierres en carreteras hoy domingo 26 de julio

Te contamos minuto a minuto cómo avanzan las carreteras y autopistas del país:

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