¿Tu Mazda no arranca? Profeco alerta por falla en dos modelos

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) emitió una alerta para los consumidores que tengan un vehículo Mazda modelo CX70 año 2025 y CX90 año 2024 2025 debido a que presentan algunas fallas por lo que es importante llevarlos a revisión para garantizar la seguridad y calidad.

Profeco llama a revisión modelos de Mazda

De acuerdo con el comunicado emitido por la Profeco , en 5 mil 937 coches el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM) del auto provoca que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido en el tanque.

Esta situación podría provocar que el automóvil se quede sin combustible durante la conducción provocando que se detenga y el auto ya no arranque.

La empresa se encargará de inspeccionar la unidad y en caso de ser necesario se actualizará el software sin costo. Mazda Motor México informará cuándo se realizará la reprogramación del BCM para que puedan llevar su auto al distribuidor autorizado.

¿Qué hacer si mi auto es uno de los modelos llamados a revisión?

La Profeco puso a disposición de los consumidores el número de teléfono 800 01 62932, el sitio web https://www.mazda.com/ . También puedes entrar al siguiente enlace directo a revisión.

Según la información de la dependencia, esta campaña es indefinida y ante cualquier duda o aclaración puedes contactar a la Profeco en el número 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

