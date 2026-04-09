Es Ley en México: Profeco revela los 7 derechos que te protegen contra abusos de empresas y comercios

En México, el consumidor dejó de estar en desventaja frente a las grandes fábricas desde hace décadas. La protección actual tiene su raíz en movimientos sociales de los años 60, pero fue hasta 1976 cuando entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Desde entonces, la Profeco tiene la autoridad legal para intervenir si una empresa no cumple lo prometido. Hoy, conocer estos 7 derechos es la única forma de evitar que tu economía doméstica sufra abusos innecesarios.

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¿Cuáles son los derechos fundamentales que toda empresa debe respetar?

La ley mexicana es clara. Si un proveedor intenta condicionar tu compra o te entrega algo de mala calidad, está violando principios básicos. Estos derechos fueron creados para que tengas información idónea y puedas elegir sin presiones externas.

En un informe de la Profeco, aclaró cuáles son los siete pilares de tu protección:



Derecho a la información: Todo lo que te ofrezcan debe ser veraz, comprobable y totalmente claro.

Todo lo que te ofrezcan debe ser veraz, comprobable y totalmente claro. Derecho a elegir: Nadie puede presionarte o exigirte pagos anticipados sin un contrato firmado de por medio.

Nadie puede presionarte o exigirte pagos anticipados sin un contrato firmado de por medio. Derecho a la seguridad y calidad: Los bienes deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas.

Los bienes deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. Derecho a no ser discriminado: No pueden negarte un servicio por tu sexo, raza, religión, orientación sexual o discapacidad.

No pueden negarte un servicio por tu sexo, raza, religión, orientación sexual o discapacidad. Derecho a la educación: Tienes la facultad de aprender a consumir de manera inteligente y responsable.

Tienes la facultad de aprender a consumir de manera inteligente y responsable. Derecho a la protección: Si hay abusos, la Profeco pone a tu disposición el Teléfono del Consumidor para defenderte.

¿Qué pasa si me venden un producto de mala calidad?

Aquí entra el Derecho a la compensación. No tienes que quedarte con un artículo que no funciona. La ley establece que tienes derecho a que te lo repongan o a que te devuelvan tu dinero íntegro.

Pero hay un dato que pocos aprovechan: si el reclamo procede, tienes derecho a una bonificación adicional no menor al 20% del precio pagado.

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