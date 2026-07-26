Clima hoy 26 de julio 2026: Huracán Genevieve bajo vigilancia por posibles efectos durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el huracán Genevieve, monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 21 provocarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en distintas regiones del país, principalmente en el noroeste, norte, occidente, oriente, sur y sureste.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de posible caída de granizo en zonas del centro. El huracán Genevieve reforzará las precipitaciones en el occidente de México.

Mientras tanto, un anticiclón mantendrá temperaturas elevadas en el noroeste, norte y noreste del país, con calor extremo en Baja California, donde continuará la onda de calor.

🌀El centro de la #TormentaTropical #Genevieve se localiza a 820 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero.



🌀Se prevé que los desprendimientos nubosos del sistema refuercen la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/k9wfcaIlMr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 25, 2026

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¿Dónde habrá lluvias en México hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste, oeste y sur).

: Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste, oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste).

Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (norte y centro).

: Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (norte y centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Hurricane #Genevieve Advisory 8 (2 AM MST, Sun Jul 26): Genevieve Rapidly Intensifying. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 26, 2026

Calor en México domingo 26 de julio 2026

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

: Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro e Hidalgo.

Así avanza el Huracán Genevieve hoy domingo

La tormenta tropical Genevieve se fortaleció y se convirtió en huracán en el océano Pacífico, específicamente al suroeste de México y es categoría 1. Se espera que cobre fuerza y alcance huracán categoría 3.

Se ubica a 810 kilómetros del sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

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