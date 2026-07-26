Trayectoria EN VIVO del Huracán Genevieve que se intensificó a categoría 3

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Genevieve se intensificó y ya es categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras se localiza al 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

A su paso presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora, así como un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trayectoria EN VIVO del huracán Genevieve

Información en desarrollo...

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.