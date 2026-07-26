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Trayectoria EN VIVO del Huracán Genevieve que se intensificó a categoría 3

La CONAGUA informó que durante las primeras horas del día se intensificó a categoría tres el huracán Genevieve; se encuentra cerca de Manzanillo, Colima

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Genevieve se intensificó y ya es categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras se localiza al 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

A su paso presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora, así como un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

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Trayectoria EN VIVO del huracán Genevieve

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