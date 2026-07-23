Jornada de Empleo en Cuajimalpa, CDMX, este 24 de julio 2026 para sector tecnología y administración: horario y dirección para presentarse

La Ciudad de México (CDMX) tendrá una nueva Jornada de Empleo antes de terminar el mes. La misma se realizará el 24 de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en Cuajimalpa de Morelos. Allí, los interesados podrán conocer la oferta de siete compañías.

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¿Dónde es la Jornada de Empleo en Cuajimalpa y qué llevar?

El punto de encuentro de la Jornada de Empleo será la Unidad de Registro de Situación de Empleo (URSE) de Cuajimalpa de Morelos, que se encuentra en Avenida Juárez esquina con Avenida México sin número, en el Edificio Vicente Guerrero, planta baja.

La convocatoria, difundida por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, invita a los interesados a acudir con su documentación para aprovechar esta oportunidad laboral. El horario en que se llevará a cabo será de 10:00 a 14:00 horas.

¿Cuántas empresas se presentarán en esta Jornada de Empleo en Cuajimalpa?

Este tipo de jornadas son organizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), y reúnen en un mismo espacio a distintas empresas que ofrecen vacantes a la ciudadanía.

En esta ocasión, la jornada en Cuajimalpa contará con la participación de siete empresas, incluidas compañías de tecnología, ventas e inmobiliaria. Cabe aclarar que los roles demandados no fueron especificados, por lo que los interesados deberán acercarse en el día y horario antes mencionados para conocer la oferta con mayor detalle.

Quienes quieran conocer más detalles sobre esta y otras convocatorias pueden hacerlo a través del sitio oficial trabajo.cdmx.gob.mx, o de las redes sociales de la dependencia.

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