VIDEO: Incendio en zona de talleres de la estación Indios Verdes en la Línea 3 del Metro CDMX

Una movilización de servicios de emergencia se registró la mañana de este jueves 23 de julio debido a un incendio en los talleres del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicados sobre Río Bamba y Calzada Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México (CDMX).

Desde distintos puntos, cercanos a la Línea 3 del Metro CDMX, se pudo ver una intensa columna de humo que salía del área de vías, misma que quedó grabada en video.

Hasta el momento, se reporta que fue controlado el incendio y que no hay personas lesionadas, de acuerdo a Karen Ortega, reportera de adn Noticias. Además, la famosa línea verde continúa su operación, debido a que no resultó afectada la zona de vías.

Buen día. Personal de Protección Civil, Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con @Bomberos_CDMX, atendió un aparente cortocircuito registrado a un costado de la barda perimetral de la terminal Indios Verdes, Línea 3, que provocó la emisión de humo. La… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 23, 2026

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¿Qué ocasionó el incendio en el Metro CDMX hoy 23 de julio?

El fuego se inició la mañana de este jueves debido a un corto circuito, así lo confirmó el metro en un mensaje en su cuenta de X.

“Personal de Protección Civil, Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con Bomberos de CDMX, atendió un aparente cortocircuito registrado a un costado de la barda perimetral de la terminal Indios Verdes, Línea 3, que provocó la emisión de humo. La situación fue controlada de inmediato; no se registraron personas lesionadas y la circulación de los trenes no resultó afectada. El área de Incidentes Relevantes realiza la investigación para determinar las causas del incidente”, publicaron.

Mientras tanto, pese a que el incendio ya está controlado, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal del Metro CDMX acudieron al sitio para realizar las inspecciones correspondientes tras el hecho.

“Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del percance”, reportó Karen Ortega desde el lugar de los hechos.

Reanudan servicio de la Línea 1 del Cablebús CDMX

Paralelamente, las cuentas oficiales del Cableblús CDMX informaron que la línea 1 se encontraba detenida de Indios Verdes a la Pastora por una revisión al sistema electromecánico.

Casi 30 minutos más tarde, las autoridades dieron a conocer que toda la línea se encontraba en funcionamiento nuevamente.

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