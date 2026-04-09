Hay trabajo en UNICEF y FAO: ONU abre vacantes en sector salud y RRHH con salario de 20 mil pesos
Naciones Unidas tiene oportunidad de trabajo en México para especialistas en salud y recursos humanos; conoce los requisitos y las fechas clave para aplicar.
¿Necesitas trabajo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó nuevas vacantes en México con sede en la Ciudad de México (CDMX), dirigidas a profesionistas que buscan integrarse a proyectos internacionales.
Se trata de dos oportunidades de empleo bajo esquema de consultoría: una en Recursos Humanos con la FAO y otra en salud y nutrición con UNICEF.
Aunque los organismos no hacen públicos los salarios, estimaciones del sector señalan que estos puestos pueden rondar entre los 20 y 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y experiencia.
#MartesDeVacantes— ONU México (@ONUMX) April 7, 2026
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Vacante en Recursos Humanos en la FAO: Requisitos, duración y fecha límite
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó la vacante Especialista en Recursos Humanos, enfocada en fortalecer procesos internos y gestión de la oficina.
- Publicación: 2 de abril de 2026
- Fecha límite: 16 de abril de 2026
- Ubicación: Ciudad de México
- Tipo de contrato: Consultoría temporal
- Duración: 11 meses (con posible renovación)
El perfil está orientado a especialistas en administración de personal, reclutamiento y operación organizacional. La FAO subrayó que busca promover la diversidad de género, geográfica y lingüística dentro de su equipo.
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Vacante en UNICEF México: consultoría en salud y nutrición (modalidad remota)
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) abrió una consultoría individual para la programación de flujos móviles de salud y nutrición, enfocada en mejorar la atención a población vulnerable.
- Ficha límite: 13 de abril 2026
- Ubicación base: Ciudad de México
- Modalidad: Remota
- Tipo de contrato: Consultoría
- Duración: hasta 12 meses
- Área: Salud y nutrición
Consigue trabajo en abril; INE abre casi 50 vacantes y así puedes aplicar al Concurso Público 2026
El registro inició este 6 de abril y solo estará abierto una semana; conoce los perfiles, desde auditoría hasta vocalías, y cómo completar tu postulación.
¿Cómo postularse a vacantes de la ONU en México?
Para ambas vacantes, el proceso de registro se realiza en línea a través de los portales oficiales de cada organismo. Es importante considerar que:
- Son posiciones temporales, no plazas permanentes
- Se requiere experiencia comprobable en el área
- Los procesos son altamente competitivos
Estas oportunidades representan una puerta de entrada al sistema de Naciones Unidas desde México, con proyectos enfocados en desarrollo social, salud pública y fortalecimiento institucional.
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