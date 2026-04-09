Hay trabajo en UNICEF y FAO: ONU abre vacantes en sector salud y RRHH con salario de 20 mil pesos

¿Necesitas trabajo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó nuevas vacantes en México con sede en la Ciudad de México (CDMX), dirigidas a profesionistas que buscan integrarse a proyectos internacionales.

Se trata de dos oportunidades de empleo bajo esquema de consultoría: una en Recursos Humanos con la FAO y otra en salud y nutrición con UNICEF.

Aunque los organismos no hacen públicos los salarios, estimaciones del sector señalan que estos puestos pueden rondar entre los 20 y 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y experiencia.

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Vacante en Recursos Humanos en la FAO: Requisitos, duración y fecha límite

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó la vacante Especialista en Recursos Humanos, enfocada en fortalecer procesos internos y gestión de la oficina.



Publicación: 2 de abril de 2026

Fecha límite: 16 de abril de 2026

Ubicación: Ciudad de México

Tipo de contrato: Consultoría temporal

Duración: 11 meses (con posible renovación)

El perfil está orientado a especialistas en administración de personal, reclutamiento y operación organizacional. La FAO subrayó que busca promover la diversidad de género, geográfica y lingüística dentro de su equipo.

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Vacante en UNICEF México: consultoría en salud y nutrición (modalidad remota)

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) abrió una consultoría individual para la programación de flujos móviles de salud y nutrición, enfocada en mejorar la atención a población vulnerable.



Ficha límite: 13 de abril 2026

Ubicación base: Ciudad de México

Modalidad: Remota

Tipo de contrato: Consultoría

Duración: hasta 12 meses

Área: Salud y nutrición

Consigue trabajo en abril; INE abre casi 50 vacantes y así puedes aplicar al Concurso Público 2026 El registro inició este 6 de abril y solo estará abierto una semana; conoce los perfiles, desde auditoría hasta vocalías, y cómo completar tu postulación. 06 abril, 2026

¿Cómo postularse a vacantes de la ONU en México?

Para ambas vacantes, el proceso de registro se realiza en línea a través de los portales oficiales de cada organismo. Es importante considerar que:



Son posiciones temporales, no plazas permanentes

Se requiere experiencia comprobable en el área

comprobable en el área Los procesos son altamente competitivos

Estas oportunidades representan una puerta de entrada al sistema de Naciones Unidas desde México, con proyectos enfocados en desarrollo social, salud pública y fortalecimiento institucional.

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