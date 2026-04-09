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Hay trabajo en UNICEF y FAO: ONU abre vacantes en sector salud y RRHH con salario de 20 mil pesos

Naciones Unidas tiene oportunidad de trabajo en México para especialistas en salud y recursos humanos; conoce los requisitos y las fechas clave para aplicar.

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FAO y UNICEF abren vacantes en CDMX|ONU

Escrito por: Ximena Ochoa

¿Necesitas trabajo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó nuevas vacantes en México con sede en la Ciudad de México (CDMX), dirigidas a profesionistas que buscan integrarse a proyectos internacionales.

Se trata de dos oportunidades de empleo bajo esquema de consultoría: una en Recursos Humanos con la FAO y otra en salud y nutrición con UNICEF.

Aunque los organismos no hacen públicos los salarios, estimaciones del sector señalan que estos puestos pueden rondar entre los 20 y 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y experiencia.

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Vacante en Recursos Humanos en la FAO: Requisitos, duración y fecha límite

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó la vacante Especialista en Recursos Humanos, enfocada en fortalecer procesos internos y gestión de la oficina.

  • Publicación: 2 de abril de 2026
  • Fecha límite: 16 de abril de 2026
  • Ubicación: Ciudad de México
  • Tipo de contrato: Consultoría temporal
  • Duración: 11 meses (con posible renovación)

El perfil está orientado a especialistas en administración de personal, reclutamiento y operación organizacional. La FAO subrayó que busca promover la diversidad de género, geográfica y lingüística dentro de su equipo.

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Vacante en UNICEF México: consultoría en salud y nutrición (modalidad remota)

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) abrió una consultoría individual para la programación de flujos móviles de salud y nutrición, enfocada en mejorar la atención a población vulnerable.

  • Ficha límite: 13 de abril 2026
  • Ubicación base: Ciudad de México
  • Modalidad: Remota
  • Tipo de contrato: Consultoría
  • Duración: hasta 12 meses
  • Área: Salud y nutrición

¿Cómo postularse a vacantes de la ONU en México?

Para ambas vacantes, el proceso de registro se realiza en línea a través de los portales oficiales de cada organismo. Es importante considerar que:

  • Son posiciones temporales, no plazas permanentes
  • Se requiere experiencia comprobable en el área
  • Los procesos son altamente competitivos

Estas oportunidades representan una puerta de entrada al sistema de Naciones Unidas desde México, con proyectos enfocados en desarrollo social, salud pública y fortalecimiento institucional.

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