Termina julio con trabajo: ONU abrió nuevas vacantes en CDMX con salarios superiores a los 20 mil pesos

¿Sigues en busca de empleo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México abrió nuevas vacantes en la Ciudad de México (CDMX) durante el presente mes de julio, por lo que se trata de oportunidades importantes para desarrollar tus capacidades.

Se trata de tres vacantes, dos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), que buscan expertos en materia variadas como administración, derecho o nutrición.

La ONU no siempre publica los salarios de sus oportunidades laborales, pero sitios especializados apuntan a que los cargos ofrecen pagos superiores a los 20 mil pesos mensuales; sin embargo, se invita a preguntar por esto durante el proceso de contratación.

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Vacantes de la ONU en México durante julio 2026

Estas son las vacantes abiertas durante la segunda semana de julio:

Auxiliar en Revisión de Registros en PNUD

Contrato de seis meses en CDMX

Licenciatura en Computación, Informática, Ciencias Sociales, Administración, Contabilidad, Secretariados o afines

o afines Mínimo dos años de experiencia en temas relacionados con administración pública, administración de empresas, gestión, recursos humanos, contabilidad o algún área afín

Asistente en Seguimiento Institucional y Normatividad en PNUD

Contrato de seis meses en CDMX

Licenciatura en Derecho, Negocios Internacionales, Ciencias Sociales o afín

o afín Un año de experiencia con licenciatura o cuatro si sólo se tiene certificado de bachillerato

o cuatro si sólo se tiene certificado de bachillerato Inglés avanzado

Oficial de Soporte en Nutrición en UNICEF

Contrato por un año en CDMX

Licenciatura en Nutrición , Psicología, Antropología, Ciencias Médicas o Maestría en Educación, Nutrición Poblacional o Comunitaria

, Psicología, Antropología, Ciencias Médicas o o Comunitaria Siete años de experiencia

Inglés avanzado y español requerido

y español requerido Licencia de conducir

Documentos y pasos para aplicar a las vacantes de la ONU en CDMX durante julio 2026

Es importante mencionar que cada puesto tiene su propio proceso de contratación dentro de la ONU, pero, aún así, casi todas coinciden en solicitar los siguientes documentos:

Currículum vitae actualizado

actualizado Títulos o certificados que acrediten estudios

Documentos que validen la experiencia laboral

Certificados de idiomas

Carta de motivos (es un requisito valorado por Naciones Unidos)

Además, toda comunicación se mantendrá dentro de una plataforma particular.

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