Edomex moderniza el C5 con inteligencia artificial: Ceci y K7, los robots para frenar la delincuencia

Poco a poco la inteligencia artificial comienza a ser más frecuente en nuestra vida cotidiana y ahora, formará parte de la estrategia de seguridad pública en el Estado de México con la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

Este miércoles 22 de julio la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó a Ceci, una asistente virtual y al cachorro robótico, K7, quienes se integran a las operaciones del sistema estatal de seguridad.

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¿Quién es Ceci? La nueva asistente de inteligencia artificial

Ceci es una plataforma de inteligencia artificial la cual está diseñada para apoyar en diversas actividades del C5. Durante su presentación, interactuó con los asistentes y explicó algunas de sus funciones.

“Soy del C5 del Estado de México, asistente de inteligencia artificial para apoyar operaciones”, respondió Ceci durante su presentación.

De acuerdo con las autoridades del Estado de México, Ceci contribuirá con tareas en seguridad pública como:

Lectura de placas vehiculares.

Videovigilancia.

Ubicación de personas o eventos.

Atención ciudadana mediante el 911.

Enlace con negocios conectados al sistema.

Reconocimiento facial.

Operación de drones tácticos.

Apoyar en casos de violencia contra las mujeres.

Esto permitirá a Ceci agilizar la respuesta en casos de emergencia y mejorar la coordinación entre las autoridades encargades de la seguridad en la demarcación.

K7, el cachorro robot que apoyará al C5

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad también contará con un perro robot: K7 quien, junto a Ceci, se integrará a las labores de seguridad en el Estado de México.

De momento, no se detallaron todas las tareas en las que apoyará el cachorro K7, sin embargo, se integra a esta nueva modalidad de robótica aplicada en los sistemas de seguridad del territorio mexiquense.

Un gran honor recibir esta mañana, en el Estado de México, a nuestra Presidenta @Claudiashein e integrantes de su Gabinete para la #MañaneraDelPueblo.

En la conferencia, se presentaron acciones y avances que se tienen en el #EdoMex, gracias al trabajo coordinado y en equipo entre… pic.twitter.com/erPmaUrfQS — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 22, 2026

Tecnología busca agilizar respuesta durante emergencias

Todas estas herramientas son parte de una renovación tecnológica en busca de fortalecer la atención de emergencias 911. Además de la presentación de los robots, también anunciaron algunas innovaciones como:

Sistemas inteligentes de voz.

Robótica aplicada.

Inteligencia artificial.

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