¡Ya quita el nombre de tu abuelita! Así puedes cambiar el titular en tu recibo del agua en 2026

¿Tu recibo de agua todavía está a nombre de tu abuelita? En 2026, es muy sencillo realizar el trámite para cambiar el titular de este documento que te puede funcionar como un comprobante de domicilio.

Si buscas que el recibo de agua de tu casa quede a tu nombre, en adn Noticias, te vamos a explicar rápidamente los pasos que debes seguir para lograr tu objetivo, si vives en la Ciudad de México (CDMX).

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Requisitos para cambio de nombre en recibo de agua en la CDMX

Para realizar el cambio del titular en el recibo del agua de una vivienda en la capital mexicana, no es necesario que el interesado acuda de manera presencial, pues el trámite se puede realizar fácilmente en línea a través del sitio Cambio de Padrón. Los requisitos con los que debes cumplir son los siguientes:

Identificación oficial, de preferencia el INE, cédula profesional o pasaporte

de preferencia el INE, cédula profesional o pasaporte Poder notarial e identificación del representante o apoderado

Carta poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado

Comprobante de domicilio a nombre del nuevo titular

a nombre del nuevo titular Acreditar que eres propietario del inmueble: Boleta del predial para acreditar que eres el propietario del inmueble

Acreditar que eres usuario: Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses a nombre del usuario, dirección completa, contrato de arrendamiento vigente o INE con la dirección del inmueble.

✨ Hacer trámites nunca fue tan fácil. Solo necesitas un correo y 3 minutos para crear tu Llave CDMX.



Con ella podrás regularizar el pago de tu servicio de agua desde tu celular y evitar filas. 🏠



Empieza ahora: https://t.co/3nh4Of3fZY 📲 #TramiteSinFila #TrámitesSEGIAGUA… pic.twitter.com/anDNSgr934 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 22, 2026

Pasos para hacer el cambio de titular del recibo de agua en la CDMX

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¿Cuánto cuesta hacer el cambio del titular en el recibo del agua en la CDMX?

Una vez que tengas toda la documentación requerida, puedes realizar el trámite de cambio de titular de tu recibo de agua en línea o de manera presencial.

Toma en cuenta que se trata de un trámite que los capitalinos pueden hacer de manera totalmente gratuita.