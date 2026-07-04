Es oficial en Querétaro: preparan desvíos y nuevas rutas por las obras del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana durante julio 2026

Las obras del Tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana transformarán el tránsito de Querétaro, obligando a los conductores de la entidad a mantenerse atentos a los anuncios definitivos que revelarán detalles de los desvíos y rutas alternas el próximo lunes 6 de julio.

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¿Por qué los automovilistas de Querétaro deben estar atentos a los anuncios de este lunes 6 de julio?

El aviso anticipado busca evitar el colapso vehicular absoluto sobre el bulevar Bernardo Quintana una vez que comiencen las obras. La recomendación primordial consiste en seguir los canales oficiales a inicios de la próxima semana para evitar que el arranque formal de los desvíos de tránsito tome por sorpresa a los miles de usuarios que recorren este corredor diariamente.

La prevención que ejecutan las brigadas de construcción contempla la aplicación de las siguientes fases en campo:

Simulacros viales: organizan flujos de prueba en horarios de alta demanda para medir el impacto real de las desviaciones.

organizan flujos de prueba en horarios de alta demanda para medir el impacto real de las desviaciones. Retiro de estructuras: remueven señalizaciones elevadas y mobiliario urbano para dar paso a las grúas de gran tonelaje.

remueven señalizaciones elevadas y mobiliario urbano para dar paso a las grúas de gran tonelaje. Trabajos preliminares: ejecutan el reforzamiento técnico de taludes a los costados de las vías actuales.

Querétaro tránsito Desvíos en Querétaro por obras del Tren México-Querétaro. (Facebook Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro)

¿Qué dependencias coordinan el plan de contingencia de tránsito en el bulevar Bernardo Quintana?

La magnitud de las maniobras logísticas del proyecto ferroviario federal exige un monitoreo constante para resguardar la seguridad de la ciudadanía y mitigar las molestias en los traslados cotidianos. La Secretaría de Gobierno (SEGOB) estatal unificó los criterios de intervención con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Ejército Mexicano. Los nudos de congestión iniciales comenzaron a registrarse debido a la instalación de una estructura amarilla a un costado del paso del tren.

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, enfatizó que la rueda de prensa conjunta de este lunes 6 de julio disipará toda incertidumbre sobre el calendario, los desvíos planificados y sus rutas alternas. Al diseño estratégico se sumaron la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) para garantizar que el transporte público masivo mantenga su continuidad por los carriles laterales.

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