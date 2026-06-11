Alerta en Baja California: conductores con autos chocolate corren este riesgo al tomar una carretera federal

La Guardia Nacional retiene para verificación a los autos chocolate que transitan por las autopistas de Baja California si no cuentan con inscripción vigente en las plataformas federales. Las inspecciones en carretera buscan detectar unidades que perdieron validez jurídica tras el fin del decreto aduanero. La ausencia de datos en el sistema nacional activa decomisos y traslados al corralón.

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¿Por qué los autos chocolate regularizados por amparo sufren bloqueos en carreteras federales?

El Registro Público Vehicular (REPUVE) eliminó de su plataforma los datos de los vehículos importadas de Estados Unidos que recurrieron a juicios de amparo. La falta de visibilidad en este sistema genera que los agentes detengan los coches al clasificarlos como vehículos irregulares.

Estas son algunas de las razones que ponen en riesgo a los conductores de Baja California con autos extranjeros:

Incompatibilidad de padrones: el gobierno estatal avala las placas locales, pero el sistema federal borró los registros de circulación.

el gobierno estatal avala las placas locales, pero el sistema federal borró los registros de circulación. Falta de verificación digital: las patrullas no comprueban la legalidad del amparo si la matrícula aparece inexistente en la base de datos nacional.

las patrullas no comprueban la legalidad del amparo si la matrícula aparece inexistente en la base de datos nacional. Cierre del decreto federal: la derogación de la medida el pasado 31 de diciembre de 2025 canceló las opciones de regularización extemporánea.

¿Cómo avanza la revisión de los trámites inconclusos de autos extranjeros en Baja California?

El Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC) audita los expedientes de los propietarios que pagaron sus derechos pero no recibieron los engomados oficiales antes del cierre del programa. La dependencia local analiza cada caso para buscar una solución:

Los criterios de evaluación de los expedientes rezagados comprenden las siguientes acciones:

Revisar 7 mil trámites: analizar de forma individual los documentos guardados para validar que cumplan las reglas aduaneras.

analizar de forma individual los documentos guardados para validar que cumplan las reglas aduaneras. Proteger los pagos ciudadanos: validar los derechos de los usuarios que completaron sus depósitos económicos en las cuentas institucionales.

validar los derechos de los usuarios que completaron sus depósitos económicos en las cuentas institucionales. Solicitar apertura de convenios: gestionar ante la administración federal opciones técnicas para incorporar los automóviles rezagados al REPUVE.

¿Cómo nacionalizar un auto chocolate y cuáles son los costos de importación definitiva en 2026?

Verificar el año del vehículo: confirmar modelos 2017 o 2018 para nacionalización en todo México, o de 5 a 9 años para el esquema fronterizo. Autos mayores a 10 años pagan un arancel del 10 por ciento y se limitan a la franja norte.

confirmar modelos 2017 o 2018 para nacionalización en todo México, o de 5 a 9 años para el esquema fronterizo. Autos mayores a 10 años pagan un arancel del 10 por ciento y se limitan a la franja norte. Entregar los documentos obligatorios: presentar al agente aduanal el título de propiedad, identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y el certificado de emisiones NOM-041-SEMARNAT.

presentar al agente aduanal el título de propiedad, identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y el certificado de emisiones NOM-041-SEMARNAT. Revisar el inicio del NIV: validar que el número de serie comience con los dígitos del 1 al 5 correspondientes a Norteamérica. Las series con letras pagan una tasa del 50 por ciento por procedencia de otros continentes.

validar que el número de serie comience con los dígitos del 1 al 5 correspondientes a Norteamérica. Las series con letras pagan una tasa del 50 por ciento por procedencia de otros continentes. Cubrir los aranceles de ley: pagar el Impuesto General de Importación, el 8 por ciento de IVA fronterizo, el Derecho de Trámite Aduanero y los honorarios del agente aduanal que llegan hasta 18,000 pesos.

pagar el Impuesto General de Importación, el 8 por ciento de IVA fronterizo, el Derecho de Trámite Aduanero y los honorarios del agente aduanal que llegan hasta 18,000 pesos. Tramitar placas del estado: acudir a Control Vehicular para tramitar el alta de las láminas por 1,918 pesos y expedir la tarjeta de circulación anual por 1,821 pesos.

¿Qué sanciones aplica la Guardia Nacional a los conductores de autos irregulares?

Los oficiales adscritos a los tramos de Tijuana y Mexicali inician procedimientos legales contra quienes viajen en unidades sin registro federal. Las penalizaciones fiscales implican la pérdida del coche.

Las sanciones aplicadas por las corporaciones federales en los puntos de revisión abarcan las siguientes medidas:

Iniciar el proceso PAMA: levantar el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera por presunto contrabando de mercancías extranjeras.

levantar el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera por presunto contrabando de mercancías extranjeras. Decomisar la unidad motriz: trasladar el automóvil al corralón fiscal hasta que un juez dictamine la validez de la documentación presentada.

trasladar el automóvil al corralón fiscal hasta que un juez dictamine la validez de la documentación presentada. Imponer créditos fiscales: aplicar multas económicas calculadas sobre el valor comercial y los impuestos omitidos en la aduana de entrada.

Al corralón. En Baja California, el trámite inconcluso para nacionalizar tu automóvil puede llevarte al corralón. (Facebook Alcaldía Municipal de Santa Tecla)

Los conductores deben portar la resolución física del amparo, los comprobantes de pago estatales y evitar transitar por vías federales hacia el interior del país para prevenir decomisos. Durante la vigencia del beneficio ya se legalizaron 495 mil vehículos en la entidad.

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