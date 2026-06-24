Atención jóvenes porque la liberación de la cartilla del Servicio Militar en tan solo tres meses es una realidad en México, pero solo aplica para algunos estados del país y hasta un límite de edad. Si deseas saber más en adn Noticias te damos todos los detalles.

Y es que la Comandancia de la IV Región Militar dio inicio al segundo Escalón del Servicio Militar en las instalaciones de la cuarta Compañía del Servicio Militar con el cual se podrá liberar la cartilla en tres meses bajo la modalidad de encuadrado.

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¿En qué consiste la modalidad de encuadrado?

La modalidad ofrece los siguientes beneficios:

Apoyo económico semanal

Alimentación

Alojamiento

Vestuario

Equipo

Atención médica

Oportunidad de ingresar a Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional o cualquier organismo de seguridad pública o privada

¿Qué actividades se realizarán en el Servicio Militar?

Enseñanza sobre el Derecho Internacional Humanitario

Aprendizaje de Derechos Humanos

Academia de Igualdad de Género

Aplicación del Plan DN-III-E

Protección Civil

Actividad física

Práctica de marchas

Orden cerrado

Áreas que fomentan la disciplina, liderazgo, trabajo en equipo y el sentido de responsabilidad social

¿Quiénes pueden liberar su cartilla del Servicio Militar y en qué estados aplica?

La convocatoria va dirigida a los jóvenes mexicanos cuyas edades oscilen de entre 18 y 29 años y que habiten en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

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