UNESCO alerta por rezago educativo en México
La UNESCO reportó que no se han registrado avances en la educación básica en lectura.
De acuerdo con el documento, México no ha logrado mejorar de forma sostenida en habilidades lectoras entre estudiantes de primaria. El informe detalla que el porcentaje de estudiantes de segundo y tercer grado con competencia mínima en lectura pasó de 67 a 63%.
Además, 7 de cada 10 escuelas carecen de internet o computadoras y la falta de acceso limita el uso de herramientas digitales provocando que no haya avances significativos en ese rubro.