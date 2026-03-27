Precio de las casetas para llegar a Acapulco en 2026 por la Autopista del Sol

El paradisiaco puerto de Acapulco en Guerrero es uno de los destinos favoritos de los vacacionistas, además la cercanía con la CDMX lo ha convertido en uno de los lugares más populares para escapar ya sea de vacaciones o de fin de semana y por ello conocer el costo de las casetas este para llegar este inicio de 2026 es relevante.

El trayecto más común y concurrido para llegar a Acapulco, Guerrero desde la CDMX es por la Autopista del Sol y esta cuenta con 6 casetas de cobro desde la Ciudad de México hasta la entrada al puerto.

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¿Cuánto es de casetas de CDMX a Acapulco?

El costo del viaje de la capital del país a Acapulco es de $978 pesos mexicanos, si consideramos ida y vuelta en casetas gastarás un aproximado de $1,956 pesos. Esta es información que puedes encontrar en CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) donde puedes encontrar las tarifas vigentes no solo para la Autopista del Sol sino para consultar otros trayectos de tu interés.

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¿Cuánto tiempo es de CDMX a Acapulco?

Considerando que sea un día en el que el tráfico en la Autopista del Sol no sea un factor y que mantengas una velocidad de entre 80 y 90 kilómetros por hora el tiempo estimado de llegada es de 5 horas y 10 minutos. Así que si consideras viajar esta vacaciones a este destino debes planear con tiempo tus salidas, además de que este cálculo no considera paradas para cargar gasolina o consumir alimentos.

Es importante también considerar que si tu plan es viajar en esta época de Semana Santa debes tener en mente que el tráfico se vuelve más denso debido a la cantidad de gente que busca salir de la CDMX rumbo a Acapulco o algún destino que implique tomar esa ruta.

Lista de casetas a Acapulco de la CDMX

Los 6 peajes desde CDMX a Acapulco con sus costos son los siguientes:

Tlalpan (Salida CDMX): $150 pesos

Alpuyeca (Morelos): $90 pesos

Paso Morelos (Guerrero): $195 pesos

Palo Blanco: $185 pesos

La Venta: $165 pesos

Maxitúnel (Opcional): $130 pesos

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