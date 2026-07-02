Abren por tiempo limitado el Templo de Ehécatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan: días, horarios y fecha límite en julio

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Museo del Templo Mayor (MTM) habilitaron de forma temporal el acceso a dos sitios de Ciudad de México (CDMX) que forman parte del antiguo recinto sagrado tenochca: el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y un tramo del Juego de pelota.

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CDMX El costado norte del Juego de pelota, conocido en náhuatl como Teotlachco, fue descubierto en 2014. (Gerardo Peña, INAH)

¿Cuáles son los días, horarios y la fecha límite para visitar el Templo de Ehécatl y el Juego de pelota?

Normalmente, estos dos sitios arqueológicos de CDMX están reservados para la investigación arqueológica, por lo que esta apertura representa una buena oportunidad para visitar dos lugares históricos de México.

La fecha límite para visitar el lugar es el 19 de julio de 2026. Una vez vencido ese plazo, ambos sitios volverán a cerrarse para que continúen los trabajos de excavación.

Los recorridos se realizan de martes a sábado en tres turnos: 9:30, 11:00 y 12:00 horas. Para participar es necesario agendar cita previa a través de los correos edutemplomayor@inah.gob.mx o direccion.mtm@inah.gob.mx.

El ingreso no requiere costo adicional, ya que el acceso está cubierto con la entrada al Museo del Templo Mayor, fijada en 105 pesos para visitantes mexicanos y extranjeros residentes en el país.

También es importante mencionar que los recorridos se realizan en grupos limitados de 15 personas.

¿Qué ver en el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y el Juego de pelota de Tenochtitlan?

Ambas estructuras fueron descubiertas por el Programa de Arqueología Urbana (PAU), a cargo del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, en excavaciones realizadas sobre la calle República de Guatemala, en pleno Centro Histórico de la CDMX. Los hallazgos revelan cinco etapas constructivas distintas que abarcan desde 1440 hasta 1521.

El Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl salió a la luz en 2010 durante un rescate arqueológico, y de él se conserva un basamento con dos cuerpos arquitectónicos todavía visibles.

El otro espacio es el Juego de pelota, al que los mexicas llamaban Teotlachco (“juego de los dioses”). Su muro exterior norte fue localizado en 2014. Según los estudios realizados hasta ahora, la cancha alcanzaba unos 50 metros de largo en sentido este-oeste y 34 metros de ancho, con un patio central alargado flanqueado por dos patios en los extremos que le daban forma de “I”.

“Esta visita, que permite acercarse de manera responsable y guiada por especialistas, a espacios fundamentales del antiguo recinto sagrado tenochca, nos recuerda que bajo la Ciudad de México permanece viva una memoria arqueológica extraordinaria, que el INAH investiga, conserva y comparte para que más personas conozcan la profundidad histórica de nuestro país", celebró la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

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